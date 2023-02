Mac Lesggy vous explique comment vivre plus longtemps et en bonne santé

C'est l'un des arguments avancés pour justifier la réforme des retraites : l'allongement de notre durée de vie. Depuis 1950, on est passé de 63 ans à 79 ans pour les hommes, de 69 à 85 ans pour les femmes et on aimerait bien que ça continue. La bonne nouvelle, c'est que la science avance dans la compréhension du vieillissement. Elle travaille à mettre au point des molécules qui pourraient reprogrammer nos cellules pour littéralement les rajeunir. Beaucoup de chercheurs travaillent dessus. L'objectif, c'est de rester en bonne santé jusqu'à 120 ans.

Il y a encore quelques années de recherches devant nous, en dépit des moyens colossaux qui sont mis sur le sujet : 3 milliards de dollars, par exemple, par Jeff Bezos, le patron d'Amazon. Mais grâce à leur compréhension du vieillissement, ces chercheurs ont déjà des recettes éprouvées par la science, au moins sur des animaux, pour le retarder et, plus important, nous permettre de vivre plus longtemps en bonne santé.

Il faut préciser que ce sont des recettes éprouvées par l'expérience, non pas sur l'Homme, mais sur des animaux de laboratoire. Ce qui n'empêche pas, bien sûr, de transposer ces résultats à l'Homme.

Quels sont ces résultats ?

On ne fait pas ces expériences sur l'Homme parce qu'il est inenvisageable, sur le plan éthique, de transformer des hommes et des femmes en cobayes sur de longues durées. De plus, l'humain étant une espèce qui vit déjà longtemps, une expérience sur le vieillissement durerait des dizaines d'années. L'humain vit 80 ans en moyenne, la souris seulement deux ans, 40 fois moins longtemps. Donc vous avez des résultats 40 fois plus vite.

Le premier résultat, c'est que pour vivre plus longtemps en bonne santé, il faut manger moins. Cela a été mis en évidence sur des souris mais aussi sur des singes. Si vous diminuez de 30% le nombre de calories ingérées par rapport à une alimentation normale, ces animaux peuvent vivre jusqu'à 35% plus longtemps. Les chercheurs observent tout d'abord que cette alimentation frugale diminue les risques de cancer, de maladies cardiaques et de diabète.

Quoi faire ?

Une grosse étude sur des souris réalisées par des chercheurs du Texas parue l'été dernier prouve que cet allongement de vie n'est effectif que si vous mangez à des heures bien précises. Les souris qui vivent les plus longtemps sont celles soumises à un jeûne intermittent quotidien de 12h, au moment de leur période d'inactivité, c'est-à-dire le jour puisque la souris est un animal nocturne.

Pour nous, ce serait l'inverse, car nous sommes des animaux diurnes. Cela reviendrait à se nourrir exclusivement le jour entre 8h du matin et 8h du soir. Alors, ces résultats se discutent, il s'agit encore une fois de résultats obtenus sur des animaux de laboratoire. Dans tous les cas, pour nous, l'arrêt du grignotage, la réduction du nombre de repas pour laisser le système digestif au repos, diminuerait l'apparition d'inflammations qui font partie des causes du vieillissement.

Donc, mangez moins souvent, et vous ne vous en porterez que mieux, plus longtemps, en attendant les molécules miraculeuses que nous promet la science.

