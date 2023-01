Aspartame : dangereux, cancérogène... Mac Lesggy vous dit tout sur cet édulcorant qui a mauvaise réputation

L'aspartame une molécule qui a un goût sucré extrêmement puissant, 200 fois plus que le saccharose, le sucre de nos morceaux de sucre, tout en apportant que très peu de calories à votre organisme. Donc vous pouvez en avaler autant que vous voulez sans risque de grossir. C'est pour cela qu'on le retrouve dans de très nombreux produits de notre alimentation, sucrette bien sûr, mais aussi sodas, cola, bonbons, chewing-gums sans sucre, etc.

Et pourtant, on entend dire souvent que cette molécule peut être dangereuse. Depuis sa commercialisation, qui remonte tout de même à 1974, il y a beaucoup de polémiques sur l'aspartame. On l'a accusé de provoquer des cancers ou de favoriser l'apparition du diabète. Depuis plus de 30 ans, on a multiplié les études scientifiques pour le savoir, sur des animaux de laboratoire, sur des consommateurs... La plupart ont conclu à une absence d'effets délétères sur notre santé. Une seule étude, en 2005, italienne, a fait du bruit. Elle concluait que l'ingestion d'aspartame par des rats favoriserait à long terme l'apparition de leucémies et de lymphomes cancéreuses.

Cette étude, comme les précédentes et les suivantes, a été soigneusement analysée, disséquée par les spécialistes de l'EFSA, l'Agence européenne de sécurité alimentaire. Ils l'ont jugée non concluante, l'excès de cancers chez les rats pouvant être provoqué par des causes autres que l'ingestion d'aspartame. Et puis, comme une hirondelle ne fait pas le printemps, une étude qui va à rebours des autres ne fait pas un consensus scientifique.

Quel dosage ?

L'EFSA a analysé une à une, plus de 600 études réalisées sur les effets de l'aspartame. Conclusions définitives d'une évaluation de 2013 : l'aspartame est sans risque pour la population générale, adultes, enfants, femmes enceintes, dans la limite de 40 milligrammes par kilo de poids corporel par personne et par jour, ce qui représente une quantité énorme par rapport à ce que nous consommons.

Pour vous donner une idée, il faudrait qu'un adulte moyen avale chaque jour 92 canettes de coca zéro pour arriver à cet effet. Donc le dossier est clos sur ce point, le consensus scientifique, c'est à dire le plus haut niveau de preuves disponible est total, mais sur d'autres non. L'aspartame, c'est un peu le serpent de mer. Des chercheurs de Floride en ont administré à des souris pendant trois mois. Et que viennent-ils de trouver ? Des tendances dépressives. Ces comportements dépressifs se transmettraient aux descendants de ces souris sur deux générations.

En fait, dans le corps, l'aspartame se décompose pour donner des molécules, dont la phénylalanine qui est, on le sait, un précurseur d'hormones dans le corps : dopamine, adrénaline, etc. Donc l'hypothèse que la consommation d'aspartame ait une influence sur notre système nerveux n'est pas absurde.

Mais il faut rester prudent. Cette étude demande à être reproduite par d'autres équipes qui confirmeront ou infirmeront ces résultats. Ces résultats sont-ils applicables à l'homme ? À quelles doses ? Pour l'instant, on n'en sait rien. La recherche apportera sûrement des réponses dans les mois à venir, mais une seule chose est sûre, aujourd'hui vous n'avez pas fini d'entendre parler des effets réels ou supposés de l'aspartame. Alors si vous êtes stressé, regardez les étiquettes, il y a plein d'alternatives à cet édulcorant.

