Mac Lesggy vous explique comment l'intelligence artificielle peut révolutionner le monde

De la science-fiction à la réalité, les progrès de l'intelligence artificielle sont devenus très étonnants. Celle-ci désigne "la capacité d'un ordinateur à effectuer des tâches qui requièrent généralement une intelligence de niveau humain. Cela inclut des tâches telles que la compréhension du langage, la reconnaissance d'images, la prise de décisions et la résolution de problèmes. L'IA a le potentiel de révolutionner de nombreux domaines et a déjà commencé à avoir un impact sur des secteurs tels que la santé, la finance et les transports".

"On pourrait par exemple citer le développement de véhicules à conduite autonome dans le secteur des transports. Ces véhicules utilisent une combinaison de capteurs, de caméras et d'algorithmes d'apprentissage automatique pour naviguer sur les routes et prendre des décisions sans avoir recours à un conducteur humain. Ces véhicules à conduite autonome ont le potentiel de réduire considérablement le nombre d'accidents de la route et d'améliorer l'efficacité des transports. Ils pourraient également offrir des options de transport aux personnes qui ne sont pas en mesure de conduire en raison de leur âge ou d'un handicap".

Ces deux dernières citations sont la preuve que l'intelligence artificielle est au point. Elles ont toutes les deux été rédigées par un logiciel d’Intelligence Artificielle, Chat-GPT, développé par un laboratoire de recherche de San Francisco, aux États-Unis.

Une course au progrès

Chat-GPT analyse la question que vous lui posez, consulte les 500 milliards de sources auquel il a accès sur Internet, compile les plus pertinentes et rédige une synthèse, exactement comme le ferait un être humain, mais tout ça en une fraction de seconde. Et ne croyez pas qu’il recopie des phrases ou des paragraphes glanés sur Wikipédia ou ailleurs. Sa réponse est originale.

Il est difficile de distinguer une réponse fournie par Chat-GPT et une réponse faite par un expert en chair et en os. Il sera dorénavant impossible pour un professeur quand il donnera un devoir à un élève, de faire la différence entre un travail personnel, et un travail fait par un logiciel comme Chat-GPT !

Et déjà cette Intelligence Artificielle est dépassée par une autre, en termes de puissance, cinq fois plus puissante. Elle est développée par Google, elle s’appelle PalM. La version dédiée à la médecine donne les mêmes réponses qu’un médecin, avec des réponses jugées satisfaisantes à 92,6% contre 92,9% pour les réponses données par de vrais médecins. L’idée est d’arriver à un IA qui donnera de meilleurs diagnostics, ou analysera mieux que la plupart des médecins des résultats d’examen, comme des radios,. Notre santé y gagnera !

La fin pour certaines professions ?

Alors, pour les médecins, les conducteurs, les professeurs, on pourrait se dire que la fin est proche. Posons la question à Chat-GPT.

"Cela n'entraînera pas nécessairement un chômage généralisé. L’intelligence artificielle peut conduire à la création de nouveaux emplois, même si certains anciens emplois sont supprimés par l'automatisation", écrit l'IA. "En fin de compte, il est difficile de prédire exactement l'impact de l'IA sur l'emploi à l'avenir, mais il est important pour les individus d'être proactifs dans le développement de nouvelles compétences et de rester à jour sur les dernières technologies afin de s'assurer qu'ils sont bien positionnés pour profiter des nouvelles opportunités lorsqu'elles se présentent". C’est dit, il va falloir s’adapter !

