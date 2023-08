Crédit : iStock / Getty Images Plus

Un vent de révolte souffle chez les médecins. Leur arme ? Les dépassements d'honoraires. Les généralistes s'estiment mal rémunérés, avec une consultation fixée à 25 euros. Ils jugent la revalorisation d'1.50 euro obtenue pour l'automne dérisoire. Face à ce mécontentement généralisé dans la profession, de plus en plus de médecins pratiquent des dépassements d'honoraires sauvages.

Ces praticiens gonflent les prix et se font payer 30, 40 euros, parfois plus. C'est le cas de Didier Le Vaguerès, généraliste dans un quartier populaire de Vannes, en Bretagne. "Je pratique des dépassements d'honoraires", assume-t-il au micro de RTL. Le médecin préfère parler d'"ajustements d'honoraires, autour de 10 euros". Un simple alignement, estime-t-il, sur les "cadences infernales" qu'on leur impose. "On nous dit que 10 minutes pour une consultation c'est très bien", explique Didier Le Vaguerès.

De plus, "personne ne vient en médecine générale pour un motif" particulier, poursuit le médecin, qui défend donc un tarif adaptable de "10 euros en moyenne" selon les cas.



Mes patients réagissent très bien. Didier Le Vaguerès, médecin généraliste à Vannes

Le prix de la consultation à domicile s'élève à 25 euros, avec 10 euros de déplacement. Un tarif bloqué depuis 21 ans. Or, tout augmente en parallèle pour les médecins, déplore encore Didier Le Vaguerès : "Doctolib a augmenté de 35% ces trois dernières années, [...] le prix de nos assurances médicales à peu près de la même manière, c'est donc juste une question de survie", plaide le docteur.

Et de préciser, toutefois : "Quand les gens n'ont pas de complémentaire [santé, ndlr] ou ont des difficultés financières, je reste au tarif de la sécurité sociale standard". "Mes patients réagissent très bien", ajoute Didier Le Vaguerès. La Sécurité sociale, elle, menace de sanctionner ces médecins rebelles.

