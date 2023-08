Mercato PSG : Neymar vers un départ imminent en Arabie saoudite ?

La tumultueuse histoire entre Neymar et le PSG pourrait bientôt toucher à sa fin. L'attaquant brésilien serait proche de rejoindre le club d'Al-Hilal, en Arabie saoudite, selon les informations dévoilées dans la nuit de samedi à dimanche par RMC Sport et confirmées par L'Equipe et le Parisien. La star avait exprimé ses envies d'ailleurs la semaine dernière, tandis que la direction parisienne lui avait signifié ne plus compter sur lui.

Neymar n'était pas présent samedi soir au Parc des Princes pour le premier match de la saison du PSG en Ligue 1, contre Lorient (0-0), contrairement à Kylian Mbappé. Il n'avait pas été retenu dans le groupe pour cette rencontre, tout comme Marco Verratti, lui aussi susceptible de partir pour l'Arabie saoudite. Autant de signes qui semblent mener à une séparation entre le numéro 10 parisien et le PSG. "Le départ de Neymar n'est plus qu'une question de jours", écrit même RMC Sport.



Les modalités de l'opération restent cependant à déterminer. Le PSG ne compte pas résilier le contrat de Neymar, engagé jusqu'en 2027, et espère donc obtenir une indemnité de transfert dont le montant n'a pas été révélée. Le club parisien avait cassé sa tirelire en 2017 pour s'attacher les services de la star auriverde, pour la somme record de 222 millions d'euros en provenance du FC Barcelone.

"Une proposition extrêmement intéressante" d'Al-Hilal

Les négociations entre Neymar et Al-Hilal sont, elles, déjà bien avancées. Les dirigeants saoudiens lui "ont transmis une proposition financière extrêmement intéressante", écrit L'Equipe, alors que le Brésilien touche actuellement près de 30 millions d'euros par an. Rien n'est encore définitif, s'accordent les médias, mais le dossier pourrait se décanter rapidement.

L'aventure de Neymar a jusqu'ici laissé un goût amer aux fans parisiens. Elle a été marquée par quelques grands moments, comme la finale de la Ligue des champions 2020 et les demi-finales l'année suivante, deux campagnes où il avait été déterminant. Mais le Brésilien a été souvent blessé et a raté de nombreux grands rendez-vous sur la scène européenne, relançant à chaque fois les critiques et les doutes sur son hygiène de vie.

Il s'est par ailleurs attiré les foudres répétées des supporters du Parc des Princes, notamment en 2019 après avoir exprimé ses envies de revenir au Barca. Des ultras parisiens avaient réclamé bruyamment son départ et l'avaient insulté en fin de saison dernière, devant son domicile de Bougival, en région parisienne.