Un médicament pour traiter le coronavirus. Voilà ce que propose le laboratoire américain Merck qui assure avoir obtenu des résultats prometteurs à l'issue d'un essai clinique. Ces résultats ont été obtenus lors de la dernière phase de l'essai, la phase 3, menée sur 775 patients adultes non vaccinés souffrant d'une forme légère à modérée de la maladie, et présentant un facteur de risque comme l'obésité, l'âge, le diabète ou une maladie cardiaque.

La moitié a reçu un placebo. L'autre, cette molécule, le molnu piravir, qui empêche la réplication du virus, administrée 2 fois par jour, 4 gélules le matin, 4 le soir. Résultats : les risques d'hospitalisation et de décès sont réduits de moitié et cela quel que soit le variant. Précisément, 7% des patients qui avaient pris ce médicament dans les 5 jours suivant le début des symptômes étaient hospitalisés contre 14% de ceux qui avaient reçu le placebo. Aucun décès n'a été enregistré, contre 8 dans le groupe contrôle.

Cet essai clinique sur 700 patients peut en revanche ne pas être suffisamment probant. C'est vrai que lors d'une phase 3, les cohortes sont plus fournies mais les données étaient tellement satisfaisantes que le laboratoire a interrompu l'essai et a donc arrêté l'inclusion de patients. Il faut bien sûr rester prudent. C'est un communiqué, l'étude scientifique n'a pas encore été publiée. Il faut maintenant que Merck obtienne le feu vert des autorités sanitaires aux États-Unis et en Europe.

