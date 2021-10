L’Agence régionale de santé et le parquet d’Aix-en-Provence ont annoncé avoir ouvert une enquête après la mort de Sofia, une adolescente de 17 ans, quelques jours après avoir reçu l'injection de sa deuxième dose du vaccin Pfizer. La jeune fille est décédée mardi 28 septembre à l'hôpital d'Aix-en-Provence, suite à un malaise qu'elle avait fait la veille de sa mort, dans son lycée de Gardanne (Bouche-du-Rhône).

Selon 20 Minutes, Farida, la tante de Sofia, "les médecins ont noté une embolie pulmonaire massive inexpliquée". De son côté, l'Agence régionale de Santé a déclaré que "des analyses médicales et pharmacologiques sont en cours", avant d'ajouter qu'il est "trop tôt pour savoir s’il y a un lien ou non" entre ce décès et le vaccin.

Afin de préciser les causes du décès, le parquet d’Aix-en-Provence a annoncé ouvrir une enquête et a demandé une autopsie. Une partie de l'autopsie a déjà été réalisée mais des analyses complémentaires sont toujours en cours, notamment au niveau anatomopathologique et toxicologique. Le procureur de la République d'Aix-en-Provence a précisé auprès de 20 Minutes que "cela prend un peu de temps".