Les conseils de Michel Cymes pour entretenir son bronzage et sa bonne mine

Toutes les bonnes choses ont une fin, notamment les vacances d'été ! À l'approche de la rentrée, vous arborez une superbe peau hâlée et une mine reposée, il s'agirait alors de les conserver le plus longtemps possible. À défaut de pouvoir repartir en vacances dès à présent, pourtant la meilleure des solutions, voici quelques conseils pour conserver votre bronzage et votre bonne mine.

Le principal élément auquel penser est bien entendu l'hydratation de votre peau. Ces dernières semaines, vous vous êtes tartiné de crème et cela a permis à votre peau, en plus d'éviter les coups de soleil, de ne pas être trop sèche. Une bonne habitude à conserver tout au long de l'année, sans attendre d'avoir une peau de crocodile ou des démangeaisons pour agir. Armé d'une bonne crème, n'oubliez aucune partie de votre corps, des épaules aux fesses en passant par les cuisses, les bras et les pieds.

Et pour que cette hydratation soit réussie, pensez à l'appliquer sur une peau bien propre. Le visage, agressé par mille et une formes de pollutions, doit quant à lui être hydraté matin et soir.

Face aux nombreuses crèmes que l'on trouve sur le marché, vous pourriez vite être perdu. Si les plus chères ne sont pas nécessairement les plus efficaces, n'hésitez pas non plus à demander conseil auprès des vendeuses ou même de vos proches afin de trouver la pommade qui correspond le mieux à votre type de peau. Cela vous permettra ainsi de retarder l'apparition d'une mine plus terne, douloureux héritage du stress quotidien et du manque de sommeil.

