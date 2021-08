Vacances d'été : pourquoi devient-on rouge quand on prend un coup de soleil ?

Antoine 7 ans, se demande pourquoi on devient tout rouge quand on prend un coup de soleil. Ah le coup de soleil ! Déjà, c'est parce que vous n'avez pas mis assez de crème solaire. C'est vrai qu'on pourrait devenir vert ou bleu après une exposition prolongée sans protection, mais on devient rouge.

Ça, c'est à cause de la couleur du sang qui circule dans nos veines. Il est rouge parce que le coup de soleil, c'est un moyen de défense de l'organisme. La peau chauffe, la peau brûle et là notre corps commande et ordonne à nos vaisseaux sanguins de grossir pour que le débit de sang soit plus important. Ça permet au corps de refroidir plus vite face au coup de chaud. Comme les vaisseaux sont plus gros et que le sang circule plus, et bien ça entraîne un changement de couleur de la peau qui devient donc toute rouge. C'est ce qu'on appelle la vasodilatation. L'augmentation de l'afflux sanguin est responsable de cette couleur rouge.

C'est d'ailleurs le même principe que lorsque vous plongez vos mains dans l'eau chaude ou vous prenez un bain très chaud. Quand vous sortez de la baignoire, vous avez cette couleur écrevisse qui vous va si bien au teint. Sauf qu'avec le coup de soleil, la peau reste rouge plus longtemps, car elle a carrément brûlé à cause des rayons UV. Brûlure qui a entraîné une réaction inflammatoire.

Pour lutter contre cette réaction, votre peau va ensuite produire une forte dose de ce qu'on appelle la mélanine. Cela va alors vous faire virer du rouge au brun. Problème, le bronzage post coup de soleil ne dure pas longtemps. Et attention, avoir une peau foncée, donc déjà riche en mélanine, ne vous protège pas pour autant des rayons UV, nocifs pour la santé. Alors autant tous se crémer, d'autant qu'un indice 50, ça n'empêche pas de bronzer. Vous voyez que finalement, les choses ne sont pas si mal faites.