Le pain est-il bon ou mauvais pour la santé ?

La baguette blanche classique, fermentée à la levure, est à consommer avec modération car elle a une faible valeur nutritionnelle. Elle fait vite monter le taux de sucre dans le sang. Son index glycémique est, en effet, élevé, de l’ordre de 80.



La baguette tradition, de son côté, ne peut pas contenir d’additifs, contrairement à la baguette classique. Son procédé de fabrication fait qu’elle a un index glycémique plus bas que la baguette classique. Mais ça reste du pain blanc, et ce n’est pas le plus intéressant d’un point de vue nutritionnel.



Un bon pain, nutritionnellement parlant, c’est un pain qui n’est pas trop raffiné, contrairement à la baguette, car il renferme plus de minéraux, de vitamines et de fibres, autant d’éléments intéressants pour la santé.

Autre chose importante : un bon pain, c’est un pain fermenté au levain. Le levain rend le pain plus digeste. Il abaisse son index glycémique et il augmente ses apports en vitamines et en minéraux. Un bon pain, c’est donc un pain au levain, semi-complet ou complet, confectionné avec une farine T 80 au minimum.

Entre 100 et 150 grammes par jour

La farine T 80, c’est de la farine semi-complète. 80, cela veut dire que dans 100 grammes de farine, il y a 0,80 gramme de minéraux. T110 désigne la farine complète, T150, la farine intégrale. Elle n’a subi aucun raffinage. Plus le chiffre est élevé, plus la teneur en minéraux est importante. Il y a plus de fibres également.



Consommé à chaque repas, un bon pain va permettre d’avoir un apport régulier de glucides complexes. Et comme il est aussi riche en fibres, il va favoriser la satiété. On peut en consommer environ 100 ou 150 grammes par jour. À titre de comparaison, une baguette fait 250 grammes. Mais ça peut être plus ou moins. C’est à adapter en fonction du repas, si on consomme ou non d’autres féculents, des pâtes, du riz, des céréales... Et cela dépend aussi de son activité.

Attention tout de même à ne pas abuser ! Le pain est un aliment salé. Une demi-baguette contient environ 2 grammes de sel, soit 40% de l’apport maximum recommandé de sel par jour qui est de 5 grammes.

Pourquoi le pain peut provoquer des ballonnements

On reproche aussi au pain de contenir du gluten et d’être difficile à digérer. Le pain peut favoriser les ballonnements, surtout lorsqu’il est frais. L’air contenu dans la mie peut faire gonfler le ventre. Quant au gluten, c’est un problème pour les personnes atteintes de la maladie caeliaque. Chez elles, le gluten déclenche une réaction immunitaire entraînant la destruction des cellules de l’intestin. Elles doivent donc l’exclure de leur alimentation. La maladie touche 1% de la population.



Il y a aussi des personnes qui se disent hypersensibles au gluten. Il existe une sensibilité digestive au gluten qui concernerait environ 10% de la population. Sans gravité, elle se manifeste par des symptômes digestifs, souvent proches de ceux du syndrome de l’intestin irritable. Dans ce cas, on a intérêt à privilégier les pains au levain car le levain rend le gluten plus digeste, ou les pains moins riches en gluten, comme le petit épeautre.

Reste que le gluten n’est pas la cause de tous les ballonnements. Le coupable, ça peut être aussi du pain pas assez cuit et trop vite avalé ! Il y a une tendance aujourd’hui à manger du pain de plus en plus mou. On voit dans les supermarchés des pains tout mollassons, comme le pain de mie sans croûte. On mâche de moins en moins. Or, bien mastiquer, c’est une étape essentielle à la digestion.

