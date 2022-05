Marine Lorphelin vous explique tout ce qu'il faut savoir sur les gestes de premiers secours

Lorsqu'on se balade dans la rue et qu'on voit une personne faire un malaise, il est souvent difficile de ne pas se sentir démuni par la situation. Il faut donc respecter quelques gestes simples. Tout d'abord, il faut vérifier si la personne est consciente et si elle respire. Si c'est le cas, même si elle est inconsciente, c'est plutôt bon signe. Il faut la mettre en position latérale de sécurité (PLS), et appeler les secours.

Si la personne est inconsciente et ne respire pas, on part du principe qu'elle a fait un arrêt cardiaque et il faut réagir vite. On commence par appeler les secours puis on fait un massage cardiaque. Pour que celui-ci soit efficace, il faut un plan dur sous la personne, alors on l'allonge sur le sol. On appelle également à l'aide autour de soi parce qu'on va avoir besoin de soutien pour nous relayer sur le massage cardiaque qui est fatigant, et on demande à quelqu'un d'aller chercher un défibrillateur. Ces dispositifs sont obligatoirement présents dans tous les lieux publics.

Si on ne sait pas faire, il vaut mieux essayer que de ne rien faire, d'autant plus que les secours peuvent vous guider par téléphone en attendant leur arrivée. Un massage cardiaque se fait au niveau du sternum, au milieu de la poitrine. Il faut oser appuyer, les bras tendus avec son poids. Petite astuce : le massage cardiaque se fait sur un rythme rapide, légèrement plus rapide que la chanson Stayin' Alive des Bee Gees.

Le bouche-à-bouche n'est pas obligatoire quand on n'est pas formé, puisque ça peut compliquer les choses. Des études ont démontré que cela entraine une perte de chance pour la personne. Mais quand on est formé, on fait le bouche-à-bouche : deux insufflations toutes les 30 compressions thoraciques. Par contre, le bouche-à-bouche est absolument nécessaire en cas de noyade et de malaise chez l'enfant parce que celui-ci est très souvent d'origine respiratoire, lié à un étouffement par exemple.

Apprendre les gestes qui sauvent

Vous pouvez aussi apprendre à faire les bons gestes grâce à des formations. Normalement, la formation aux gestes qui sauvent se fait en continu dès l'école maternelle et primaire, où l'on apprend aux élèves à identifier des situations à risque puis à porter secours. Les gestes qui sauvent sont ensuite enseignés aux collégiens et lycéens.

La Croix-Rouge propose également beaucoup de formations pour les particuliers. L'initiation est accessible dès l'âge de 10 ans pour une durée d'1h30 et pour 10 euros. Une remise à niveau, plutôt pour les adultes, peut durer trois heures et coûte 30 euros.

La Croix-Rouge propose aussi des formations aux gestes de secours de l'été, par exemple pour les noyades et les coups de chaleur. Pour trouver les lieux de formation, il faut aller voir sur leur site internet.

