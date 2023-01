L'horoscope du vendredi 20 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous ne serez pas l'incarnation de la patience pendant la période Verseau. Un projet, une idée, vous tient peut-être à coeur et vous êtes pressé de passer à sa réalisation. Il peut s'agir d'un projet professionnel ou personnel, et étant donné que le Soleil fraternise d'entrée de jeu avec Jupiter, qui est chez vous (1er décan), la chance semble être à vos côtés pour atteindre votre objectif.

Taureau

Prenez votre mal en patience ! La période Verseau, qui commence aujourd'hui, vous voit toujours sous contrainte, c'est-à-dire avoir des obligations qui vous cassent les pieds (1er décan jusqu'au 30). Et comme votre sens des responsabilités est très augmenté, vous ne pourrez pas les zapper ; vous aurez l'impression de ne faire qu'obéir, d'être en quelque sorte privé de votre liberté.

Gémeaux

Une excellente période pour vous, que cette saison du Verseau ! Signe d'Air, il accentue votre rapidité intellectuelle, votre amusant sens de la répartie, et votre désir de faire des découvertes, des expériences nouvelles (1er décan jusqu'au 30). Et ce n'est pas tout : le Soleil du Verseau forme d'entrée un bon aspect avec Jupiter, ce qui ne peut que vous donner une belle confiance en l'avenir que vous vous préparez.

Cancer

Pour votre signe, la portion Verseau du zodiaque correspond à... votre argent. Aux finances en général (pas votre salaire, pension ou rente). En fait, c'est l'argent qui vient d'ailleurs, des héritages, des primes, dédommagements, emprunts, crédits, etc... Si vous avez besoin d'emprunter, c'est donc le bon moment, mais avec Jupiter en haut de votre ciel, il est possible qu'on vous demande de sérieuses garanties.

Lion

Le Soleil entre à 9h31 dans votre signe opposé (mais complémentaire) le Verseau. Il représente votre relation aux autres et le monde extérieur en général. Il gère également les accords ou désaccords en tout genre. Mais cette année, au contraire des précédentes, le Soleil entre en Verseau en formant un bon aspect avec Jupiter, et c'est un facteur de chance pour tout ce que vous voulez entreprendre (1er décan en ce moment).

Vierge

Vous avez la réputation d'être perfectionniste, et vous le serez davantage avec le Soleil en Verseau (1er décan jusqu'au 30). Essayez de ne pas avoir le nez trop dans le guidon, surtout qu'on risque de vous mettre la pression pour que vous soyez plus rapide. Cela dit, c'est aussi une bonne période, jusqu'au 30 en tout cas, pour changer quelque chose à votre manière de travailler ou d'occuper vos journées.

Balance

Vous faites partie de ceux qui sont favorisés par l'entrée du Soleil en Verseau. Cela peut correspondre à la concrétisation d'un projet que vous avez créé en équipe, ou en tandem, quelque chose d'innovant apparemment (c'est une des caractéristiques du Verseau d'innover) ; vous avez des chances de rencontrer le succès dans les mois qui viennent. L'harmonie Soleil/Jupiter est top pour votre 1er décan.

Scorpion

Le Verseau tient à présent le premier rôle dans le zodiaque, il est en charge pour le Scorpion de tout ce qui concerne sa vie intérieure, sa famille, sa maison. Avec le Verseau on innove, ou on a des projets et il est possible que vous songiez à déménager ou à aménager différemment votre intérieur. Mais vous pouvez aussi vous sentir plus anxieux que d'habitude, ou vous plonger dans votre passé.

Sagittaire

C'est une très bonne période, vraiment, avec l'entrée du Soleil en Verseau et son harmonie avec votre maître, Jupiter. Le 1er décan est à l'honneur et il se peut que vous fassiez parler de vous, d'une manière ou d'une autre. Si vous êtes dans le commerce, le bouche à oreille peut jouer pour vous, et quelle que soit votre activité vous en aurez des échos aussi positifs que valorisants. Attention à la grosse tête !

Capricorne

Vous cédez la place au Verseau à 9h31 ce matin, c'est une période riche en événements qui s'offre à vous, 1er décan pour l'instant. Il se pourrait que vous soyez en procès, ou que vous ayez un problème administratif à régler. Si c'est votre cas, la balance penchera de votre côté au cours du mois qui vient, et la possibilité d'en retirer de l'argent se fera plus concrète. Même si vous n'êtes sûr de rien pour l'instant.

Verseau

Bon anniversaire ! Le Soleil entre chez vous à 9h31 ce matin, avant c'est encore le Capricorne. La chance que vous avez cette année, c'est que l'astre du jour est tout de suite en bon aspect avec Jupiter, un must pour ceux qui sont nés ces jours-ci et qui augure d'une année brillante, qui va vous permettre de progresser encore plus que vous ne le pensez, compte tenu des années que vous venez de passer.

Poissons

Le Verseau occupe à présent la première place, mais ce sera votre tour à partir du 18 février. Pour l'instant, veillez à ne pas vous enfermer dans quoi que ce soit, à ne pas vous créer de prison, ni de dépendance sous quelque forme que ce soit. C'est un sujet qui devrait vous travailler pendant la période Verseau, non seulement en ce qui vous concerne, mais aussi pour d'autres, ailleurs dans le monde.

