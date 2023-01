L'horoscope 2023 : les prévisions pour l'année de la Balance

1er décan : vous avez déjà tâté de l’opposition de Jupiter en Bélier en 2022, entre mai et octobre, et elle est revenue fin décembre. Donc elle sera encore active en début d’année et jusqu’au 20 février. Au positif, vous pouvez vous associer, voire vous marier avec quelqu’un qui vous stimulera et vous aidera à être plus productif. Au négatif, un problème associatif risque de vous avoir déjà embêté en 2022 et il revient se manifester. Mais de toute manière, il n’en sera plus question après le 20 février et Jupiter occupera à partir du mois de mai (le 16) votre secteur financier, ce qui signifie que l’argent devrait rentrer, et comme c’est Jupiter, ce sera plus important que ce que vous pensez. Il pourra être question d’une donation, d’une compensation, d’un héritage. Mais plus vraisemblablement, ce sont vos propres productions qui vous rapporteront.



2e décan : votre ascendant n’avait pas vraiment reçu l’opposition de Jupiter l’année dernière, mais cette année vous n’y échapperez pas : du 20 février au 4 avril, elle sera face à vous et vous proposera deux sortes d’ambiances. Tout d’abord, une ambiance positive avec une possible association, voire un mariage, un pacs, quelque chose qui devrait beaucoup vous réjouir, à moins que vous ne soyez engagé dans une équipe, ou dans un partenariat productif. Au négatif, cette opposition de Jupiter vous confrontera à la concurrence, à des difficultés dans votre mariage ou dans une association. Après le 5 juillet, Jupiter en Taureau devrait faciliter vos rentrées d’argent et surtout vous permettre, si vous avez eu des problèmes avec un partenaire, de réparer ce partenariat ou de vous réparer vous-même. Et si vous avez divorcé, la compensation financière sera à la hauteur de ce que vous désirez.



3e décan : une bonne nouvelle : Pluton quitte le Capricorne le 23 mars et n’y reviendra que très peu cet été. Cela vous débarrasse d’un poids, celui du passé que la planète vous a obligé à revisiter et qui a pu vous créer des tourments, des angoisses. À la place de Pluton, vous recevrez un aspect stabilisant de Saturne (déjà l’année dernière) mais seulement jusqu’en mars. Cela dit, le "travail" de Saturne est fait : vous donner des bases solides pour les uns, vous faire accepter une période de célibat pour les autres. D’ailleurs, l’opposition de Jupiter qui se présentera du 4 avril au 16 mai pourrait correspondre à un divorce et à ses aléas. Mais elle peut, selon votre thème, se révéler positive et vous permettre d’intégrer une équipe, d’en former une ou alors de rencontrer quelqu’un et d’avoir le désir de vous engager et même de vous marier. C’est donc le domaine relationnel qui sera favorisé (ou défavorisé) par Jupiter, une planète qui est à double face et qui amplifie tous les domaines qu’elle touche.

Rendez-vous sur RTL Astro

Pour continuer à découvrir votre contenu horoscope chaque jour, rendez-vous sur le site RTL Astro.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info