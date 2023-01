L'horoscope du jeudi 19 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Le 3e décan pourrait avoir quelques rêves de grandeur mais qui sont peut-être provoqués par un projet qu'ils sont en train de mettre en forme et qui devrait se réaliser d'ici le printemps... Essayez de rester réaliste, mais il est vrai qu'entre début avril et mi-mai, Jupiter transitera votre décan et que vous avez toutes vos chances. 1er décan, vous pourriez vous sentir injustement traité, mal jugé...

Taureau

Le plus intéressant pour vous aujourd'hui, c'est le fait que Mercure reprenne une marche directe après avoir rétrogradé depuis fin décembre. Elle est en phase avec vous et vous sentirez que quelque chose se débloque, ou alors vous recevrez enfin le document, le colis, ou le courrier que vous attendiez. Vous pourriez même avoir une bonne nouvelle prochainement, les derniers jours du mois.

Gémeaux

Mercure, votre planète, repart en marche directe aujourd'hui, alors qu'elle occupe le Capricorne depuis le 7 décembre. Elle y restera encore jusqu'au 11 février, ce qui vous oblige à vous concentrer sur votre travail et sur ce qu'il vous rapporte - ou pas : vous devrez peut-être demander une augmentation de votre salaire, une aide financière, ou vous l'avez déjà fait et vous n'avez pas eu de réponse jusqu'à présent.

Cancer

Né après le 1er juillet, Mercure est encore face à vous mais elle reprend aujourd'hui une marche directe, ce qui est bon signe si vous attendez qu'on vous appelle, qu'on vous fixe un rendez-vous, ou qu'on vous fasse une proposition. Cela dit, il peut aussi être question d'un contrat à discuter ou à signer. Cela concerne surtout le 1er décan pour l'instant, mais le 2e le sera aussi à partir de dimanche.

Lion

3e décan, Vénus entame une opposition avec vous et se met malheureusement en conjonction avec Saturne. Certes, vous pourriez rencontrer quelqu'un de plus âgé, ou qui n'est pas libre pour le moment... Mais, dans beaucoup de cas, il y aura un sentiment de solitude, de retour à une situation du passé qui n'était pas facile à vivre. Il n'y en a plus pour très longtemps, Saturne s'en va ailleurs en mars.

Vierge

Mercure repartant en marche directe, vous allez certainement pouvoir reprendre un travail que vous aviez mis en côté, faute de temps pour le terminer. Toutefois, vous pouvez aussi avoir à parler d'amour, à révéler vos sentiments, cette fin de semaine y étant favorable (1er décan), et surtout la semaine prochaine pour le 2ème décan. Vous serez même très surpris du résultat, de l'effet que vous ferez.

Balance

Les natifs du 1er décan, qui reçoivent l'opposition de Jupiter, auront certainement à réfléchir sérieusement à une proposition qui leur a été faite et qui perturbe un plan qui avait été mis au point. Mais c'est apparemment pour une amélioration, vous ne devriez donc pas en être contrarié, même si cela bouleverse totalement ce qui avait été prévu. Toutefois, il se peut que cette occasion crée de la controverse.

Scorpion

Le Soleil passe son dernier jour en Capricorne et se trouve conjoint à Pluton. C'est votre planète, c'est elle qui vous donne cette force intérieure, cette capacité de résilience qu'on vous connaît. Le Capricorne étant le signe qui représente vos proches, et surtout vos frères et soeurs, il se peut qu'une situation concernant l'un d'entre eux vous préoccupe, ou que vous ayez pris l'ascendant sur lui/elle, voire sur votre entourage.

Sagittaire

3ème décan, la Lune est chez vous aujourd'hui et regarde Neptune de travers. Vous serez certainement plus émotif et sensible que d'habitude, surtout à cause de l'attitude d'un membre de la famille qui ne se comporte pas bien, ou fait n'importe quoi. Ou alors c'est vous qui entretenez une relation de dépendance avec cette personne. Vous n'en étiez peut-être pas conscient mais vous ne pouvez plus vous voiler la face.

Capricorne

Un événement, ou l'attitude de l'un de vos proches, déclenchera en vous un sentiment d'injustice d'ici la fin de la journée. Et comme Mercure (la parole) reprend une marche directe, vous ne vous gênerez pas pour fustiger ceux que vous pensez être responsables de cette injustice. Vous n'aurez pas de mots assez durs. Cela dit, vous pouvez aussi être très mécontent de votre partenaire... (1er décan surtout).

Verseau

Mercure reprend une marche directe aujourd'hui, aussi tous les détails qui allaient de travers et s'étaient accumulés depuis plusieurs jours - ou peut-être le gros rhume que vous aviez attrapé - tout cela va reprendre son cours normal et si vous étiez patraque, vous allez vous sentir mieux. Notamment 1er décan. D'autant plus que le Soleil entre demain à 9h31 dans votre signe et que vous serez en première ligne.

Poissons

Si vous êtes de ceux qui reçoivent Neptune (3e décan en partie), vous serez un peu lunaire aujourd'hui et aurez du mal à garder les pieds sur terre. Attention, car vous risquez de faire une erreur, ou d'oublier quelque chose, un rendez-vous par exemple, ou un objet auquel vous tenez. Le problème que vous cause Neptune est activé 4 fois par mois par les aspects que forment la Lune et Neptune.

