L'horoscope 2023 : les prévisions pour l'année du Sagittaire

1er décan : vous avez déjà eu de belles opportunités en 2022 quand Jupiter avait fait un séjour en Bélier (mai à octobre) et voilà que la planète revient en 2023 et vous enverra de bons influx, très créatifs, jusqu’au 20 février. Vous réaliserez quelque chose, que vous avez peut-être entrepris l’année dernière, et qui prospérera en janvier, février. Mais il se pourrait aussi qu’un enfant apparaisse et que vous en soyez très heureux. Par la suite, Jupiter atteindra le Taureau le 16 mai (jusqu’au 5 juillet). Tout ce que vous avez mis en route peut vous rapporter, et parfois plus que vous ne l’aviez imaginé, si toutefois, dans votre thème natal, Jupiter est positive. Autre aspect actif à partir du 7 mars, c’est celui que Saturne va former avec votre ascendant, vous freinant un peu dans votre progression, mais surtout parce que vous serez fatigué ou moins motivé que d’habitude. Toutefois, le couple peut en être affecté.



2e décan : vous serez également regardé de manière très positive par la planète de toutes les chances, Jupiter. Elle sera active du 20 février au 4 avril, mais il est sûr que vous en ressentirez les bienfaits avant le 20 février. La planète étant propice au développement, personnel ou professionnel, il est possible que vous puissiez progresser très rapidement, surtout sur le plan professionnel. Il faut dire qu’on appréciera ce que vous faites, votre créativité étant décuplée par cette conjoncture. Quoi que vous entrepreniez, ça marchera. Certains pourraient même avoir un enfant… À partir de juillet, vous recueillerez les fruits de vos efforts, surtout sur le plan financier. Jupiter occupera alors le secteur le plus productif de votre zodiaque. Toutefois, c’est également le secteur des dédommagements, des primes et des héritages. Il est donc possible que l’argent vous arrive de cette manière.



3e décan : la seule planète lente à faire un aspect dynamique avec vous, c’est Neptune. Elle était déjà active l’année dernière mais elle est difficile à interpréter car elle possède plusieurs sens. Elle peut vous inviter (voire vous obliger) à prendre conscience d’une dépendance dont vous cherchez à vous défaire et qui vous a empêché, jusqu’à présent, de construire du solide dans votre vie. Toutefois, Saturne a été en harmonie avec vous tout 2022 et encore cette année jusqu’en mars. Vous avez peut-être entamé un processus qui vous permet de vous défaire de cette dépendance et de vous stabiliser. Pour d’autres Sagittaires, Neptune étant la planète qui représente les secrets et parfois les secrets de famille, il est possible qu’un ou des événements de votre enfance aient été oubliés, refoulés, et qu’ils reviennent à présent à votre conscience. Jupiter, elle, sera positive et même chanceuse entre le 4 avril et le 16 mai.

Rendez-vous sur RTL Astro

Pour continuer à découvrir votre contenu horoscope chaque jour, rendez-vous sur le site RTL Astro.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info