L'horoscope du dimanche 29 janvier 2023

Bélier

L'harmonie entre le Soleil et Mars est revigorante pour vous, 2e décan, elle risque même de vous rendre un peu trop fougueux ou alors trop autoritaire avec les autres. Essayez de vous modérer, ou d'utiliser ces énergies pour vous dépasser dans le sport. 2ème décan, l'harmonie Mercure/Uranus est exacte, vous pourriez apprendre quelque chose de surprenant, sur ou par un membre de la famille.

Taureau

La Lune est de passage dans votre signe, aussi serez-vous plus sensible et susceptible à tout ce qu'on vous dira. Vous aurez tendance à mal interpréter certaines paroles, et vous serez en colère (intérieurement), probablement pour des broutilles. Les remarques qu'on peut vous faire n'ont pas toujours pour but de vous vexer, mais au contraire de vous donner à réfléchir à vos comportements.

Gémeaux

Un peu grincheux, ceux de fin mai, début juin. Le Soleil décuple les énergies de Mars et vous risquez même d'être en colère, ou d'être toute la journée sur la défensive. La raison ? Certainement un conflit avec un proche, ou alors entre vous et vous parce que vous avez une décision à prendre, que vous ne savez pas quoi faire et que cela n'a que trop duré. Vous devriez être libéré en fin de semaine prochaine.

Cancer

Vous aurez besoin de savoir que vous pouvez aider quelqu'un, ou qu'il y a de l'entraide sur un lieu de conflits. Votre sensibilité vit très mal la moindre agression. Et encore plus si ça se passe près de chez vous… Le mieux, pour vous soulager, c'est d'en parler avec vos proches, avec des voisins, avec n'importe qui avec qui vous pourrez échanger ; cela vous détendra (2e décan surtout).



Lion

Lune et Saturne sont mal positionnées 3e décan, ne luttez pas contre cette morosité qui vous perturbe, au contraire acceptez-la et analysez-la. Cela passera rapidement. Ce sont peut-être des mauvais souvenirs qui vous reviennent, ou alors vous vivez une situation qui vous oblige à renoncer à quelque chose ou à quelqu'un ; né après le 18 août surtout. L'aspect est terminé pour ceux nés avant cette date.

Vierge

Favorisé par presque toutes les planètes (sauf Mars), vous devriez vous détendre aujourd'hui et ne pas vous laisser envahir par votre mental. Mettez-le en vacances ! Si jamais vous avez des pensées qui vous " attaquent " (cf. Mars pour ceux de début septembre), changez-en immédiatement : il ne faut surtout pas les laisser pénétrer, une pensée positive peut très bien en chasser une négative, mais il faut faire vite.



Balance

L'harmonie entre le Soleil et Mars est déjà active depuis quelques jours et le sera encore la semaine prochaine. Si vous avez une décision à prendre, c'est le bon moment. En particulier si vous êtes né début octobre : les portes sont ouvertes, les feux sont au vert, il n'y a rien qui peut vous arrêter et vous empêcher d'imposer vos idées ou opinions sur un sujet précis.



Scorpion

Ce n'est pas un dimanche de rêve pour le 3e décan, encore à cause de la dissonance de Saturne. Elle vous tire en arrière, mais c'est pour que vous reteniez les leçons du passé, afin de ne pas refaire les mêmes erreurs. Regardez 7, 14, 21 ou 29 ans en arrière et en réfléchissant bien vous trouverez le schéma qui s'est répété depuis 2022. Si vous le débusquez, il vous laissera rapidement tranquille.

Sagittaire

Vous faites partie de ceux qui sont sensibles à l'harmonie Soleil/Mars, même si Mars s'oppose à vous. Né début décembre, vous pouvez imposer vos volontés ces jours-ci. Et sans faire de casse, en tenant compte aussi de la volonté ou des désirs de l'autre. L'important étant, au final, de trouver un terrain d'entente et de tenir les promesses que vous aurez faites.

Capricorne

C'est le 3e décan qui est le mieux considéré aujourd'hui, vous aurez de la classe, de l'élégance, autant dans votre manière de vous conduire que dans celle de vous exprimer. Pas un mot plus haut que l'autre, ne parler que pour dire l'essentiel, telle sera votre façon de vous imposer. 2e décan, vous pourriez annoncer, ou recevoir, une nouvelle un peu surprenante... Ou alors une visite inattendue.



Verseau

Dans votre signe, le Soleil et Mars sont en harmonie et si vous êtes né fin janvier depuis quelques jours vous disposez d'une belle réserve d'énergie. Soyez à l'initiative, toute la semaine prochaine également. Mais attention à une tendance à l'impulsivité, à agir avant de réfléchir, ou à vous montrer agressif. Certains pourraient mal dormir à cause de cette énergie en trop et être fatigués, énervés.



Poissons

Essayez de ne pas vous laisser affecter par les actions ou décisions des autres, ne vous y soumettez pas sans avoir discuté auparavant et exprimé vos désirs à vous. Vous voulez le plus souvent faire plaisir, ne pas déplaire aux autres, mais sachez que cela n'implique pas que vous vous sacrifiiez à eux. Dites ce que vous pensez et faites preuve de fermeté si jamais quelque chose vous chiffonne.



