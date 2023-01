L'horoscope du vendredi 27 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vénus occupant à présent votre secteur d'ombre, le douzième et dernier, vous éprouverez des sentiments discrets, que vous ne pourrez pas partager ou qui resteront virtuels (1er décan jusqu'au 4 février). Cependant, le secteur 12 étant aussi celui des erreurs et de l'oubli, il est possible que vous constatiez que vous avez fait un mauvais choix, ou encore que vous cherchiez à oublier quelqu'un.

Taureau

Vous apprécierez certainement cette Vénus en Poissons car elle vise principalement vos amitiés et vos relations sociales en général. Cette Vénus a pour caractéristique une grande générosité, une volonté d'entraide, de solidarité, et c'est ce qui vous procurera du bien-être, voire du bonheur quand vous serez dans cette ambiance. Cela dit, peut-être que c'est vous qui aurez besoin d'aide...

Gémeaux

Il y a toujours des sentiments agréables quand Vénus vous regarde et si vous êtes du 1er décan, soit vous allez trouver un accord avec un partenaire, affectif ou professionnel, soit vous allez toucher une somme qu'on vous avait promise (d'ici le 4 février) ; après ce sera au tour du 2e décan. D'ici là, 1er décan, il se peut aussi que vous décidiez que, finalement, le célibat n'est pas si désagréable que ça.

Cancer

Les influx que Vénus vous envoie à partir d'aujourd'hui sont légers, rapides, mais très agréables. Ils peuvent correspondre à une évolution de votre relation de couple, parfois même à la décision d'officialiser votre relation, ou alors ils peuvent aussi être très positifs en ce qui concerne votre argent. Une bonne affaire (ou un procès) a des chances de vous rapporter plus gros que vous le pensez, 1er décan jusqu'au 4 février.

Lion

Voyons... Une Vénus dans un signe d'Eau et vous un signe de Feu ? Vous pourriez être submergé par vos sentiments (1er décan, une journée d'ici le 4 février). Des émotions fortes, liées à la peur de perdre l'autre, à la jalousie aussi. Cela dit, vous pouvez aussi éprouver un très fort désir, votre libido étant sollicitée par cette configuration. Célibataire, vous saurez compenser le vide...

Vierge

Si vous suivez cet horoscope, vous vous en doutez, Vénus s'oppose à vous, mais c'est plutôt un bon aspect qui vous engage à être en phase avec les autres et avec votre chéri/e si vous en avez un/e. Sinon, acceptez les invitations, Vénus est favorable à votre vie sociale et il n'est pas impossible que vous rencontriez quelqu'un, pour un jour ou pour toujours (1er décan, jusqu'au 4 février).

Balance

Vénus, vous le savez, est votre maître et chaque fois qu'elle change de signe, c'est important pour vous. Aujourd'hui, elle aborde les Poissons, un signe d'Eau qui a essentiellement besoin d'être aimé, autant que vous avez besoin d'aimer. Cependant, le Poissons a tendance à cultiver le mystère, vous serez donc incité à exprimer vos sentiments d'une autre manière, par des petites attentions délicates...

Scorpion

Vous avez envie/besoin de plaire à quelqu'un ? Utilisez les charmes très mystérieux de Vénus en Poissons, qui sont tellement en accord avec votre manière à vous de séduire ! Vous avez toutes vos chances (1er décan jusqu'au 4 février), mais ne restez pas à attendre que l'on vienne à vous... Envoyez des signaux explicites, parce qu'avec Vénus en Poissons, il y a toujours un peu de brouillard.

Sagittaire

Comme les autres signes de Feu, vous serez un peu perturbé par la Vénus des Poissons (signe d'Eau). Trop d'émotions peut-être ? Il est possible qu'une réunion de famille soit au programme (1er décan jusqu'au 4 février), ou que par hasard vous ayez des nouvelles de quelqu'un du passé - voire que vous vous rencontriez. Mais la décoration de votre intérieur peut aussi vous occuper.

Capricorne

Une Vénus en Poissons (aujourd'hui à 4h34 du matin) est toujours très positive pour votre signe car elle vous procure des émotions que vous ne pouvez qu'accepter et qui sont, il faut le dire, très agréables. Peut-être parce que vous allez flirter avec quelqu'un, 1er décan jusqu'au 4 février, ou que vous allez passer un excellent moment avec un proche, éventuellement l'un de vos frères et soeurs.

Verseau

A priori, on pense en premier à une agréable rentrée d'argent, ou alors à un joli cadeau si c'est votre anniversaire. Mais la vie aussi peut vous faire des cadeaux : bien-être, tendresse, attachement, vos besoins affectifs pourraient être comblés par votre conjoint/ami et même par votre animal de compagnie. D'où que viennent l'amour et l'attachement, ça ne sera que du bonheur pour vous.

Poissons

Vénus a fait son apparition annuelle dans votre signe à 4h34 ce matin, 1er décan jusqu'au 4 février. Bien sûr, vous pouvez tomber amoureux ou sentir que ce que vous éprouvez pour votre chéri/e est très accentué et que c'est partagé (selon votre thème). Cela dit, il est possible aussi que la romance soit juste dans votre tête. Par ailleurs, l'argent pourrait apparaître ou disparaître mystérieusement.

