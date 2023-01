L'horoscope du samedi 28 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

Vous êtes pris en sandwich entre la Lune et Vénus, croyez-moi ce n'est pas désagréable. C'est une bonne journée pour faire le point sur votre vie amoureuse, en écoutant autant votre cœur que votre raison. Vénus en Poissons vous incite peut-être à trop rêver, à trop idéaliser quelqu'un, mais avec la Lune en Taureau, vous pourrez garder les pieds sur terre ; juste pendant quelques heures.

Taureau

Vous êtes bien servi 1er décan ! Votre sensibilité est accentuée et elle sera en phase avec celle des autres, en particulier d'un/e ami/e qui est peut-être plus qu'un simple camarade. En tout cas, vous passerez de bons moments et ils vous donneront à réfléchir à ce que vous pourriez construire avec la personne en question. Vous vous laisserez bercer par vos rêves et cela vous fera du bien. Ne vous en privez pas.



Gémeaux

Il se prépare une dissonance entre Vénus et Mars, qui sera exacte le 4 février et se formera dans votre 2ème décan (né début juin). Vous pouvez en avoir les prémices ce week-end. Mieux vaut ne pas faire monter la sauce, car cela pourrait aller crescendo dans les prochains jours. Mais les orages sont parfois nécessaires pour nettoyer le ciel et ici, c'est votre relation qui pourrait être " nettoyée ".



Cancer

N'hésitez pas à convier des amis chez vous, ou à répondre à une invitation pour faire quelque chose avec eux, vous pouvez être assuré de passer de très bons moments, 1er décan. Idem pour le 2ème décan, qui appréciera le côté un peu décalé d'une situation, à moins qu'un/e inconnu/e ne joue un rôle dans votre impression que cette journée, ou la soirée, est un peu spéciale.



Lion

Vénus, arrivée en Poissons hier, est éclairée aujourd'hui et donc plus active que d'habitude. Votre désir de construire ou de consolider une relation prend de l'importance. Si vous sentez qu'il faut vous comporter en personne responsable et qui respecte ses engagements, suivez votre instinct, il ne vous trompera pas (1er décan surtout). Vous vous attirerez le respect.



Vierge

Non seulement Vénus vous regarde avec tendresse, mais la Lune s'y met aussi et si vous êtes du mois d'août, cela vous promet un week-end où l'amour circulera. Vous serez plus à l'aise que d'habitude pour exprimer ce que vous ressentez et il est même possible que vous vous sentiez en confiance avec l'autre. Si vous êtes célibataire, sortez, voyez du monde, vous avez tout pour plaire.



Balance

A priori, un excellent week-end vous attend ! Les uns parce que vous avez eu ou allez recevoir une somme, les autres parce que la flamme se rallume dans votre couple. Certes, elle n'est pas hyper haute, mais cela suffit pour que l'amour qui circule entre vous et votre chéri/e soit de nouveau fort et solide. Vous tenez beaucoup à votre couple, plus que les autres signes semble-t-il.



Scorpion

Votre désir de séduire, de plaire, est à son maximum, d'autant que vous avez, ou que vous allez croiser quelqu'un qui va vous toucher, tout en vous intriguant beaucoup. Ce mélange de mystère et de charme sera un philtre puissant et si vous êtes né en octobre, vous aurez du mal à résister à l'appel de l'amour. Mais il faut veiller à ne pas trop idéaliser cette personne.

Sagittaire

Il se pourrait que vous vous traîniez ce week-end, peut-être parce que vous avez attrapé quelque chose et comme d'habitude, vous ne voulez pas vous soigner. Ça passera tout seul, pensez-vous, et c'est vrai, mais cela prendra plus de temps que si vous faites ce qu'il faut, ce qu'on vous conseille autour de vous. Mais écouter les conseils n'est jamais chose facile pour un Sagittaire.

Capricorne

De la tendresse avec les planètes du jour ! À vous de l'exprimer en premier, vous en recevrez des tonnes en retour, surtout si vous êtes de décembre. Allez, ouvrez les vannes ! Souvent, vous vous protégez en restant sur la réserve, en attendant que ce soit l'autre qui ait un geste ou qui prononce les mots magiques... Mais avec Vénus en Poissons, c'est à vous de faire le premier pas.



Verseau

Un week-end chaleureux avec la Lune en Taureau. Si c'est votre anniversaire des chances seront sur votre route en 2023, de plus l'amour pourrait s'inviter dans votre vie. Vous êtes encore du 1er décan et il se trouve que Jupiter sera en phase avec votre Soleil juste à l'heure où vous soufflerez vos bougies. Des occasions chanceuses pourraient bien se présenter tout au long de l'année.



Poissons

Lune Taureau et Vénus dans votre signe s'entendent à merveille et sont généreuses en amour. 1er décan, acceptez les invitations, vous pourriez faire des rencontres. Et c'est justement ce dont vous avez besoin en ce moment : éprouver de l'amour et en recevoir. Mais l'amour peut venir de partout ! De votre relation avec vos amis, vos enfants, ou avec vos animaux préférés.

