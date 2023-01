L'horoscope du jeudi 26 janvier 2023

Vous pouvez retrouver plus d'horoscopes et obtenir une consultation en direct au 3210. Vous pouvez également retrouver chaque jour un conseil de Christine Haas sur Instagram pour tirer le meilleur de la conjoncture du jour.

Bélier

C'est chez vous que se fait la rencontre Lune/Jupiter, dans votre 1er décan et normalement cela devrait être associé à un sentiment de réussite, de bien-être, ou à l'impression d'être ailleurs (si vous faites un voyage, par exemple). Vous pouvez aussi recevoir des félicitations, des honneurs. Toutefois, selon votre ciel natal, il se peut aussi que vous ayez affaire à la justice, à l'administration.

Taureau

La jolie conjoncture de ce jeudi occupe un secteur de votre zodiaque qui parle de générosité, d'empathie, de foi. Soit vous aurez foi en vous-même, parfois de manière excessive, soit vous aurez un peu trop confiance en certaines personnes : méfiance ! Mais côté générosité et empathie, vous pouvez vous laisser aller, apparemment on a besoin de vous et vous répondrez présent.

Gémeaux

1er décan, vous recevez les belles vibrations de la conjonction Lune/Jupiter et vous sentirez que vous êtes sur la bonne voie, que ce que vous avez en tête a une chance de se concrétiser. Mais évidemment, il ne se passera rien si vous restez là à attendre qu'on veuille bien vous aider... Il faut aller au charbon et vous gagnerez. 2ème décan, ce sera votre tour après le 20 février.

Cancer

Les influx du jour impactent surtout le 1er décan, mais on ne sait jamais, si une des autres planètes est dans ce décan, vous ressentirez obligatoirement les effets très dynamiques et puissants de la conjoncture. Votre instinct vous poussera à prendre la direction des événements, à exprimer votre autorité et à vous sentir responsable de ceux qui vous entourent. Il faut juste canaliser vos tendances autoritaires.

Lion

Une des meilleures journées de la semaine pour les natifs de juillet qui vont se sentir pousser des ailes. Vous serez nombreux à avoir le sentiment d'être récompensés de vos efforts - et peut-être même que vous obtiendrez une reconnaissance officielle. Mais que les autres décans ne soient pas jaloux, vous aurez droit vous aussi à de bons influx de Jupiter d'ici le 16 mai. Mais à cette date, ce sera moins top pour le 1er décan.

Vierge

Vous n'êtes pas vraiment du genre optimiste, comme les autres signes de Terre d'ailleurs, (Capricorne, Taureau), mais aujourd'hui avec la conjonction entre Lune et Jupiter vous pourriez bien éprouver une sorte d'allégresse grâce à une (future ?) rentrée d'argent. Elle peut provenir d'un héritage, d'une donation ou d'un dédommagement. Ou alors tout simplement être le produit de votre travail.

Balance

Né en septembre et début octobre, un contrat, un engagement, un accord trouvé, l'une de ces situations peut être au programme du jour, mais rassurez-vous ça ne sera pas la seule occasion que vous aurez étant donné que Jupiter reste face à vous jusqu'au 20 février. Après ce sera le tour du 2ème décan (jusqu'au 4 avril). Toutefois, pour certains, il se peut qu'un divorce se passe mal (comme souvent).

Scorpion

Le ciel de ce jeudi est très positif pour les natifs de novembre et même ceux de début décembre qui reçoivent encore l'opposition de Mars jusqu'à lundi. Vous avez une énergie à soulever les montagnes en ce moment et elle peut être mise au service d'une initiative que vous voulez prendre. Ne vous occupez pas de ce que vous disent les autres (Mars rend jaloux), n'essayez pas de les convaincre, foncez !

Sagittaire

Le ciel de ce jeudi est très positif pour les natifs de novembre et même ceux de début décembre qui reçoivent encore l'opposition de Mars jusqu'à lundi. Vous avez une énergie à soulever les montagnes en ce moment et elle peut être mise au service d'une initiative que vous voulez prendre. Ne vous occupez pas de ce que vous disent les autres (Mars rend jaloux), n'essayez pas de les convaincre, foncez !

Capricorne

Pas de détente aujourd'hui pour les natifs de fin décembre, il faut être sur le pont et défendre vos intérêts ou ceux d'un membre de la famille. Avec les vibrations de Jupiter, il se pourrait bien que vous ayez (je vous l'ai déjà dit mais c'est actualisé) une situation litigieuse à régler. A moins que vous ne soyez (encore) plongé dans la paperasserie et les questions administratives.

Verseau

Deuxième rencontre Lune/Jupiter, mais la dernière fois le Soleil était en Capricorne alors que là il est chez vous, également en harmonie avec la planète de chance. Disons que ce sera une journée qui peut être particulière parce que vous aurez une nouvelle un peu spéciale, ou que l'un de vos proches vous procurera de fortes émotions. Il va y avoir de la joie, de la gaieté.

Poissons

La rencontre de la Lune et de Jupiter pourrait être favorable à une rentrée d'argent. Je sais, nous en parlons souvent, mais le fait que Jupiter (planète d'expansion) occupe votre secteur d'argent est important et chaque fois qu'une planète plus rapide croise Jupiter, il se passe quelque chose qui concerne votre argent, vos biens ou vos acquisitions. Vous pensez peut-être à un achat ?

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info