INVITÉ RTL - Pénurie de médicaments : "On en voit le bout", affirme le ministre de l'Industrie

INVITÉ RTL - Pénurie de médicaments : "On en voit le bout", dit Roland Lescure

L'inquiétude s'éloigne. Alors que la France a été récemment frappée par des pénuries de médicaments, et notamment de paracétamol et d'amoxicilline, Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'Industrie, a affirmé vendredi 3 février sur RTL : "On en voit le bout".

"Ces tensions sur ces deux médicaments importants, qui sont beaucoup consommés par les Français, venaient du fait que les industries pharmaceutiques ont mal planifié la sortie de crise du Covid-19. En 2022, la consommation a explosé et les industries n'étaient pas prêtes", a expliqué le membre du gouvernement.

"Je tiens à saluer les efforts des industriels et notamment deux d'entre eux, Upsa qui m'a annoncé qu'il redirigeait un million de doses de paracétamol pédiatrique vers la France et GSK, le principal producteur d'amoxicilline, qui nous annonce aujourd'hui qu'un million de doses vont être réservées à la France dans les semaines qui viennent, ce qui équivaut à un mois de consommation", a détaillé Roland Lescure. "D'ici deux semaines, ça devrait être réglé", a-t-il précisé.

"Cette situation (de pénurie) est inacceptable et cela ne peut plus se produire", a encore argué le ministre. "Cela va être réglé pour cette année mais on met en place une feuille de route pour éviter que cela ne se reproduise à nouveau", a-t-il ajouté.

