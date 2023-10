Grippe : pourquoi il faut bien dormir avant d'aller se faire vacciner

J’entends très régulièrement que le vaccin contre la grippe ne serait pas très efficace et qu’on tomberait malade malgré tout. J’aimerais déjà vous préciser deux choses. Tout symptôme qui ressemble à la grippe n’est pas forcément la grippe et peut être n’importe quel autre virus. La seule façon d’être certains que c’est la grippe, c’est de faire un test. Deuxièmement, même si effectivement le vaccin contre la grippe n’empêche pas forcément de l’attraper, il diminue l’intensité des symptômes et surtout évite de faire une forme grave de grippe.



Il serait en revanche possible d’augmenter l’efficacité de la vaccination en dormant correctement les jours précédents. Des chercheurs ont établi un lien entre des nuits de sommeil de moins de six heures, la veille ou le lendemain de l’injection, et une moindre production d’anticorps chez les patients vaccinés. En d’autres termes, le manque de sommeil empêche votre système immunitaire de fonctionner correctement et de produire les anticorps nécessaires dans les suites d’une vaccination. Il faut donc bien dormir avant d’aller se faire vacciner.

Un risque de décompensation pour les malades chroniques

Lorsque vous dormez, vous enchainez plusieurs phases du sommeil. Chaque phase du sommeil a une ou plusieurs fonctions, dont la fabrication des soldats de l’immunité que sont les globules blancs, les lymphocytes et les anticorps. En clair, si vous ne dormez pas, vous ne produisez pas assez de défenses immunitaires, vous augmentez le risque de tomber malade et dans le même temps, vous diminuez l’efficacité de la vaccination.



On a l’image de la grippe qui nous cloue au lit pendant plusieurs jours mais ce n’est pas que ça. Vous risquez, si vous avez des pathologies chroniques, de faire une forme grave de la grippe en décompensant une maladie chronique.

Vous avez de l’asthme ou une bronchite chronique liée au tabac, la grippe peut déstabiliser totalement votre état respiratoire et vous conduire à l’hôpital. Même chose pour un patient qui a un simple diabète et qui va être totalement décompensé par le virus. Et c’est valable en fait pour quasi toutes les pathologies. C’est pourquoi on recommande de vacciner les personnes fragiles avec des maladies chroniques ou les personnes de plus de 65 ans.

La vaccination en spray à partir de 2 ans

La vaccination est aussi possible désormais chez les enfants sans aucun antécédent à partir de l’âge de 2 ans. Avec un vaccin, non pas en piqûre, mais sous forme de spray dans le nez. La vraie grippe chez l’enfant c’est 7 jours de fièvre au lit à 40° de température avec des surinfections notamment des otites.

En ville, ce sont les enfants qui sont les plus touchés alors que proportionnellement, ils sont les moins nombreux. Donc la grippe chez l’enfant, c’est vraiment pas cool. Et puis ne pas oublier que les épidémies de grippe commencent dans les écoles ! Chez l’enfant, l’efficacité de la vaccination oscille entre 65 et 80% pour prévenir l’infection, ce n’est pas si mal en toute objectivité.



Pour conclure sur la tolérance et les effets secondaires : on peut avoir des courbatures. Et c’est plutôt bon signe. Cela veut dire que votre système immunitaire produit des anticorps et tente de se défendre. On prend un peu de paracétamol et ça passe en 48h.