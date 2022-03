Pourquoi le changement d’heure existe-t-il encore ?

La France passe à l'heure d'été dans la nuit de samedi 26 à dimanche 27 mars. Et pourtant, la fin du changement d'heure avait été largement approuvée par le Parlement européen en 2019 et était prévue pour 2021...

Mais le dossier est toujours dans les limbes, les pays européens divergeant sur les modalités. Des États préfèrent conserver l'heure d'été, comme la France, le Portugal et la Pologne, à l'inverse des pays du Nord (Finlande, Danemark, Pays-Bas) qui veulent rester à l'heure d'hiver. Or il faut s'entendre pour harmoniser le choix d'heure légale, afin d'éviter d'aboutir à un patchwork de fuseaux horaires entre voisins, notamment pour les entreprises et les transports.

Sans compter que le sujet a été relégué aux oubliettes, la diplomatie étant concentrée sur l'épidémie de Covid-19 et la guerre en Ukraine.

À l'origine, le changement d'heure avait été mis en place en 1976 pour faire des économies d'énergie après le choc pétrolier de 1973. L'heure naturelle de soleil en plus le soir l'été a permis d'économiser l'éclairage, à l'époque. Mais l'intérêt est devenu plus faible avec la popularisation des ampoules à faible consommation d'énergie (LED), qui consomme 90% d'électricité en moins. Le bénéfice du changement d'heure est estimé à 0,1% de la consommation annuelle d'énergie en France, selon la dernière étude de l'Agence de la maîtrise de l'énergie.