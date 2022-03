Changement d'heure : d'où vient cette tradition ?

C'est un rituel qui revient deux fois par an. Le changement d'heure est rentré dans le quotidien des Français, habitués à régler montre et horloge, à l'automne et au printemps. Dans l'Hexagone, il est appliqué pour la première fois en 1916 dans le but d'économiser de l'énergie.

Si l'heure d'été est abandonnée en 1944, elle est réintroduite en 1975. Elle permet d'avoir une heure d'ensoleillement en plus le soir. À la suite du choc pétrolier de 1973-1974 et l'envolée des prix du pétrole, il était important d'économiser de l'électricité qui était produite principalement par le fioul à l'époque.

L'heure d'été a été généralisée à tous les pays de l'Union européenne dans les années 1980 et harmonisée en 2002. Le passage à l'heure d'été s'effectue dans la nuit du dernier samedi au dimanche du mois de mars et celui de l'heure d'hiver, lors du dernier weekend d'octobre. Dans le monde, une soixantaine de pays changent d'heure selon les saisons. C'est le cas du Canada, des États-Unis ou du Brésil alors que d'autres ont abandonné cette pratique.