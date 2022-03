Changement d'heure : l'heure d'été est-elle mauvaise pour la santé ?

Alors que 2021 devait marquer la fin des changements d'heure en France, le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été est toujours d'actualité et aura lieu ce weekend. L'été a la cote chez les Français, attirés par les soirées plus longues et plus lumineuses, mais attention, ça n'est pas forcément la meilleure solution pour notre santé.



"Notre horloge biologique est le système qui nous permet d'alterner la veille et le sommeil", explique la neurologue Anne Thibault-Stoll. "C'est un système extrêmement puissant qui va être synchronisé par la lumière. Donc l'exposition au soleil le matin est un moyen pour nous de commencer la journée et de se réveiller", poursuit-elle.

En choisissant l'heure d'été comme heure définitive, le décalage entre notre vie sociale et le soleil serait plus important, notamment dans l'ouest du pays. Le 20 décembre, le soleil se lèverait ainsi à 10h06 à Brest, environ une heure plus tard qu'à Strasbourg. Une petite heure pas si négligeable.

Avec le temps, ce décalage augmente le risque de maladies cardio-vasculaires, mais aussi de diabète, d'obésité et de dépression qui touchent notamment plus les travailleurs de nuits.