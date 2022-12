Faut-il essayer la lumière rouge pour s'endormir plus facilement ?

La lumière rouge favorise-t-elle le sommeil ? Cette hypothèse repose sur le fait que notre horloge biologique suit le rythme du lever et du coucher du soleil. Mais l’éclairage artificiel peut perturber ces signaux. D'où l’idée de reproduire la lumière du crépuscule pour favoriser l’endormissement. Ce n'est de la lumière rouge diffusée par des ampoules teintées, mais de la lumière qui émet des longueurs d’onde qui correspond au spectre orange-rouge de la lumière.



Actuellement, son utilisation pour soigner l’insomnie est en cours d’évaluation. Mais il existe déjà dans le commerce des appareils qui diffusent de la lumière rouge.

Un effet apaisant, inverse de celui la lumière bleue

La lumière rouge, c'est en quelque sorte le contraire de la lumière bleue. Celle-ci émane de nos écrans et stimule fortement les récepteurs de la rétine. Elle envoie un signal de "jour" à notre horloge biologique et inhibe la sécrétion de mélatonine, l’hormone du sommeil. C’est la raison pour laquelle elle retarde l’endormissement. Cela est bien établi.



En revanche, il n’est pas prouvé que la lumière rouge, qui a les mêmes longueurs d’onde que la lumière du soleil couchant, a des effets directs sur les photorécepteurs de la rétine, ni qu’elle stimule la sécrétion de mélatonine. Mais si ses effets ne sont pas physiologiques, elle semble pouvoir apaiser le cerveau en mimant le coucher le soleil et préparer au sommeil. La NASA expérimente l’usage de LEDs de lumière bleue et rouge pour réguler le cycle jour/nuit des astronautes envoyés dans l’espace et faciliter leur sommeil.



Ce que dit la science

Il y a des études, mais elles portent sur un petit nombre de personnes. L’une d’elles a associé la lumière rouge et la cohérence cardiaque, une technique de relaxation, et a montré une petite réduction du temps d’endormissement chez les volontaires. Mais il est difficile de dire quelle est la part d’efficacité de la lumière rouge. Pour le savoir, il faudra des études de plus grande ampleur, intégrant plus de personnes. Il y a un essai qui est actuellement mené au CHRU de Strasbourg.



Alors, est-ce que cela vaut le coup d’essayer ? Cela peut être intéressant pour les personnes qui mettent plus d’un quart d’heure pour s’endormir d’autant que la lumière rouge est sans risque. Cela peut faire partie d’un rituel du coucher. Cela permet de créer un sas de décompression et d’apporter un sentiment de sécurité.

Comment choisir l'appareil ?

Il est préférable de choisir un appareil qu’on peut poser sur sa table de nuit plutôt que d’utiliser des masques ou des lunettes qui peuvent être inconfortables pour s’endormir. C’est bien aussi quand l’appareil permet une réduction progressive de l’intensité lumineuse pour mimer le coucher du soleil et quand il s'éteint tout seul au bout de plusieurs minutes.



On allume l’appareil avant de se coucher et on peut l’associer à des exercices de respiration pour s’endormir plus facilement. On peut fermer les yeux car on perçoit la lumière rouge même en ayant les paupières closes.

