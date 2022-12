Comment se remettre vite et bien d'une gastro ?

La gastro-entérite est l’une des maladies les plus fréquentes en hiver et pas des plus agréables. En plus, elle est très contagieuse. Elle se transmet par contact direct avec le virus ou la bactérie. Elle est d’ailleurs le plus souvent virale. C’est pourquoi si une personne de la famille est atteinte, il faut penser à bien nettoyer les poignées de porte et les sanitaires pour réduire les risques de contamination.



Surtout chacun doit se laver les mains régulièrement au savon ou avec un gel hydroalcoolique, notamment après être allé aux toilettes et avant de cuisiner ou de se mettre à table.

Quels sont les symptômes d'une gastro-entérite ? On a mal au ventre, on a la diarrhée, des nausées, voire des vomissements et de la fièvre… A la différence d’une intoxication alimentaire, qui se déclare brutalement souvent dans l’heure qui suit le repas contaminé, le début d’un gastro peut être plus lent. Et en général, les symptômes durent entre un et trois jours.

Comment soulager les nausées et arrêter la diarrhée ?

On peut boire une tisane à base de menthe, de mélisse et de romarin pour calmer les nausées et les crampes d’estomac. Pour ce qui est de la diarrhée chez l'adulte, on peut diluer une cuillère à café d’argile verte dans un grand verre d’eau, à prendre après chaque selle non moulée, en surveillant leur aspect pour ne pas se constiper.



Il existe aussi des médicaments ralentisseurs du transit (comme le lopéramide) et des pansements digestifs (comme la diosmectite) rendant les selles moins liquides. Le principal risque, de la gastro, c’est la déshydratation, notamment chez le nourrisson et la personne âgée. Dans ce cas, il faut consulter.

Que peut-on boire et manger pour aller mieux ?

Pour éviter d’être déshydraté, on essaie de boire beaucoup : de l’eau, des bouillons pour recharger l’organisme en minéraux, des infusions que l’on peut sucrer pour avoir un peu d’énergie si on ne peut rien avaler d’autre.



Sinon, dès qu’on peut prendre quelque chose de solide, on mise sur les féculents, riches en amidon, mais pauvres en fibres, comme le riz, les pommes de terre, les pâtes, le tapioca. Les carottes bien cuites, les betteraves, qui sont sucrées et pauvres en fibres, ainsi que les bananes sont de bons alliés. Sinon côté fruits, mieux vaut se contenter de compotes, pomme, coing...



Et on évite tout ce qui accélère le transit : les crudités, les céréales complètes, les laitages riches en lactose comme les fromages frais, la crème et le lait, ainsi que les jus de fruits.

Et les sodas à base de coca, ça marche ?

A condition de ne pas les choisir sans sucres, les sodas peuvent apporter un peu d’énergie, en plus d’hydrater. Pour une meilleure tolérance digestive, il est conseillé de retirer leurs bulles de gaz et de préférer ceux sans caféine. Sinon, le coca n’a pas montré de bénéfices particuliers.



En somme, les sodas sont une façon de s’hydrater avec un apport calorique utile en ce moment de jeûne forcé, mais ce ne sont pas des remèdes de choc.

