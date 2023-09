États-Unis : un cœur de porc greffé sur un humain pour la deuxième fois

Crédit : UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE / AFP

Le centre médical de l'université du Maryland a annoncé, vendredi 22 septembre, avoir greffé un cœur de cochon deux jours plus tôt, rapporte CNN. Le receveur, Lawrence Faucette, 58 ans, respire et son cœur fonctionne "sans assistance", a précisé l'hôpital dans un communiqué.



Cette opération a été réalisée par la même équipe qui avait procédé à la première opération expérimentale de ce type en 2022. Pour la deuxième fois, un receveur humain vivant a ainsi reçu un cœur de porc. Le receveur souffrait d'une maladie cardiaque en phase terminale qui le rendait inéligible à une transplantation cardiaque traditionnelle, a précisé l'hôpital.

Le cœur de cochon provenait d'un animal génétiquement modifié. La FDA, agence fédérale américaine des produits alimentaires et médicamenteux, a approuvé pour la première fois les porcs génétiquement modifiés en 2020 en vue d'une utilisation thérapeutique et d'une consommation potentielles.

Le premier greffé est mort deux mois plus tard

Le chirurgien qui a effectué la greffe, a indiqué dans le communiqué : "Nous offrons une fois de plus à un patient mourant une chance de vivre plus longtemps, et nous sommes incroyablement reconnaissants à M. Faucette pour son courage et sa volonté de contribuer à faire progresser nos connaissances dans ce domaine", a rapporté CNN.

En janvier 2022, David Bennett, 57 ans, avait été le premier homme à recevoir un cœur de porc. Il est mort deux mois après l'opération et son autopsie a conclu qu'il était décédé d'une insuffisance cardiaque causée par de multiples facteurs. Parmi eux, l'état de santé de l'homme avant son opération, mais aussi la présence d'un virus porcin qui n'avait pas été identifié.