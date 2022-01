Greffe du cœur : quels progrès ont été réalisés depuis la première greffe ?

La première greffe du cœur a eu lieu il y a 55 ans. Et le 10 janvier dernier, un homme de 57 ans atteint d'une maladie cardiaque potentiellement mortelle a reçu un cœur de porc génétiquement modifié. L’opération a eu lieu à Baltimore. Quels ont été les progrès réalisés entre la première greffe du cœur et ce dernier exploit ?

"Je tiens à vous dire que sur le plan chirurgical, il y a quelques petits détails, mais pas grand-chose. La chirurgie, ça reste un geste simple à tel point qu'on croit toujours qu'il faut que ce soit le grand professeur chef de service qui fasse l'acte. Très souvent, ce sont les assistants, les chefs de clinique, qui réalisent l'opération", démarre Jean-Noël Fabiani-Salmon, chirurgien cardiovasculaire, membre de l'Académie de Médecine et auteur du livre L'incroyable histoire de la médecine.



"Il faut bien faire, il ne faut pas que les coutures fuient (...) il faut surtout aller vite et être décidé pour faire une telle opération", poursuit le chirurgien cardiovasculaire.

La découverte de la ciclosporine

La plupart des malades de l'époque (dans les années 70, ndlr) qui ont une greffe du cœur vivent 17 mois, sauf un : Emmanuel Vitria, le troisième greffé en France et qui a été transplanté à Marseille. Il a vécu 18 ans.

"Ce qui a été le grand chamboule-tout, c'est la découverte dans les années 80 d'un médicament qui s'appelle la ciclosporine par le laboratoire Sandoz et c'est un hasard absolu qui permet la découverte", révèle Jean-Noël Fabiani-Salmon. "Chez Sandoz, on avait dit à tous les ingénieurs qui partaient en vacances de ramener un peu de la terre, parce qu'ils cherchaient de nouveaux antibiotiques", poursuit-il.

"Et un jour, Hans Peter Frey, ingénieur chez Sandoz, prend de la terre qu'il trouve dans les hauts-plateaux de la Finlande. Et on trouve un nouveau champignon (...) on le met sur une étagère et un jour, Jean-François Borel qu'on charge chez Sandoz de trouver un traitement anti-rejet, il teste toutes les molécules qui traînent sur les étagères. Et parmi elle, la petite ciclosporine retrouve ses lettres de noblesses et ça va être une révolution dans toutes les transplantations cardiaques, rénales et hépatiques. Elle va permettre de faire tenir la greffe", raconte encore le chirurgien.



