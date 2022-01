Les infos de 5h - États-Unis : des chirurgiens greffent un cœur de porc sur un humain avec succès

Crédit : UNIVERSITY OF MARYLAND SCHOOL OF MEDICINE / AFP

Il s'agit d'une première médicale mondiale. Aux États-Unis, des chirurgiens ont réussi à greffer un cœur de porc sur un humain, un patient de 57 ans, au cours d'une opération réalisée vendredi 7 janvier. "Je veux vivre", avait déclaré le malade juste avant de passer au bloc. Aux dernières nouvelles, ce dernier, qui n'avait plus que le choix entre cette greffe et la mort, se porte bien.



Pour les médecins, le moment est décisif : le cœur a ses propres pulsations et fait son travail. Cette transplantation cardiaque intervient trois mois après une greffe de rein, également issu d'un porc génétiquement modifié, mais l'opération avait été pratiquée sur un patient en état de mort cérébrale.

Cette fois, la greffe a eu lieu sur un patient vivant. Pour le moment, David Bennett va bien. Cet homme de 57 ans, trop malade pour figurer sur la liste des receveurs, était volontaire. S'il ne prenait pas ce risque, il allait mourir.

Pour réussir cet exploit, dix modifications génétiques ont été réalisées sur le cochon : quatre gènes porcins ont été neutralisés et six gènes humains insérés, le tout pour éviter des rejets et rendre le cœur compatible. Malgré une prudence logique, car il s'agit d'un monde inexploré, le chirurgien qui a supervisé l'opération se dit ravi.

À écouter également dans ce journal

Coronavirus - Jean Castex a annoncé lundi 10 janvier un assouplissement du protocole sanitaire face à l'épidémie de coronavirus dans les établissements scolaires.

Fait divers - La justice examinera mardi 11 janvier une nouvelle demande de remise en liberté de Cédric Jubillar, seul suspect dans la disparition de son épouse Delphine Jubillar.

Intempéries - Lundi 10 janvier, Météo-France a mis fin à la vigilance rouge crue et inondations en vigueur dans les Landes et les Pyrénées-Atlantiques.