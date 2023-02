Endométriose : un test salivaire révolutionnaire pour diagnostiquer les malades

C'est une révolution pour des millions de femmes qui souffrent d'endométriose. Des chercheurs ont mis au point un test salivaire, à réaliser chez soi. Le kit de prélèvement doit ensuite être envoyé en laboratoire et le résultat est rendu en quelques jours lors d'une consultation chez un médecin. Une avancée, le diagnostic pour l'endométriose mettait en moyenne 7 ans à être réalisé.

Ce test a été rendu possible grâce aux nouvelles technologies. "On a utilisé l'Intelligence artificielle (IA) pour analyser les prélèvements. On a analysé des milliers de critères et l'IA a permis de faire sortir des critères différents (biomarqueurs) chez les femmes souffrant d'endométriose", explique le professeur Philippe Descamps, responsable du centre d'endométriose au CHU d'Angers (Maine-et-Loire).

Un test fiable à quasiment 100% qui va permettre d'éviter des examens très invasifs : IRM, échographie, cœlioscopie avec biopsie. Et bien plus encore : "on va pouvoir arrêter l'évolution de la maladie, opérer des femmes plus tôt, ne pas en opérer d'autres dans des cas de suspicion... C'est vraiment une avancée majeure", appuie le professeur Philippe Descamps.

Des négociations sont actuellement en cours avec l'Assurance maladie pour le remboursement de ce test. Cette pathologie - qui touche une femme sur dix et provoque au moment des règles des douleurs intenses et invalidantes - entraîne chaque année 33 jours en moyenne d'arrêt maladie pour chaque femme qui en est atteinte.

