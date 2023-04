ÉDITO - Coronavirus : le coup de gueule d'Alba Ventura contre le livre d'Alexandra Henrion Caude

Crédit : JOE RAEDLE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

L'ancienne généticienne Alexandra Henrion Caude publie Les apprentis sorciers chez Albin Michel. Elle est devenue la figure des anti-vaccins. Dans ce livre, elle fustige l'ARN messager contenu dans les vaccins, en racontant que l'ARN est 98 fois plus dangereux que la Covid-19 elle-même, l'ARN que l'on trouve dans les vaccins Moderna et Pfizer. Il faut savoir que cette dame a été une grande scientifique. Elle a travaillé avec le généticien Axel Kahn, elle a eu des prix prestigieux, bref, c'est une sommité. Et puis la Covid-19 est passée par là. C'est en fait la même chose qui est arrivée au professeur Raoult, jusqu'à la Covid, il était une référence.

Ce livre est évidemment contesté par la communauté scientifique et c'est pour cela qu'il est passé à la loupe d'une équipe du magazine L'Express qui a fait un travail très minutieux, page après page. Ce n'est pas évident de débusquer les erreurs ou les manquements de ce genre de personnes. L'auteure est généticienne, pas virologue, ni épidémiologiste. Lorsqu'elle fait un lien entre le vaccin et l'immunité qui serait affaiblie, elle se réfère à une étude faite par un chirurgien cardio-vasculaire, là encore, pas un virologue.

Évidemment, dans son livre, il n'y a que des études qui vont dans son sens. Et lorsqu'elle affirme que les patients auraient développé des troubles neurologiques avec le vaccin à ARN, elle se base sur une étude qui porte sur 22 patients. Pour autant, le livre cartonne, le marché est lucratif évidemment pour l'éditeur, pour les libraires, pour les plateformes. Mais, il ne faut pas l'interdire, parce que ça permet aux complotistes de se victimiser plus encore. Il faut simplement combattre ces idées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info