Axel Kahn : son message bouleversant avant sa mort

"La chronique apaisée de la fin d'un itinéraire de vie". C'est de la sorte qu'Axel Kahn avait titré le dernier article de son blog. Atteint d'un cancer, le professeur avait dû quitter ses fonctions de président de la Ligue contre le cancer en raison de l'aggravation de sa maladie ses dernières semaines. Apaisé, il avait consacré une publication entière sur sa fin de vie.

Le généticien de 76 ans se montrait rassurant : "Axel, le loup, s'apprête à laisser se faire les choses qui doivent se produire, souriant". À travers ce long message, Axel Kahn évoquait également l'évolution de son état de santé, où il explique que les médecins avaient augmenté les doses d'opiacés pour évité de n'être "qu'un corps martyrisé". Malgré la maladie qui a pris de l'ampleur en peu de temps, le médecin a pu compter sur le soutien de sa famille et de ses proches : "La main dans la main des miens qui seront transpercés de mon amour, moi-même nimbé de leur amour, je m'endormirai, ils me verront m'endormir."

Le scientifique a conclu son message par des remerciements pour toutes les personnes qui lui ont apporté du soutien, ce qu'il a considéré comme un "phénomène d'une ampleur imprévue". Axel Kahn espère également que ses mots et ses actions auront un impact et qu'une action pourra être lancée : "Une grande action de promotion du concept de fin de vie qui se consacre à la vie elle-même et à ce qu'elle peut apporter de positif tant qu'elle est maintenue."