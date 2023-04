ÉDITO - "Qui l'écoute encore, DSK ?", se demande Alba Ventura

Dominique Strauss-Kahn, c'est de l'histoire très ancienne, et ça ne s'est pas bien terminé. Ce mardi après-midi, étonnement, lorsque l'ancien patron du FMI publie un message sur Twitter, il dit ceci : "Dans quelques heures, je partage mon point de vue sur la crise provoquée par la loi sur les retraites." Alors on s'est d'abord demandé si ce n'était pas un fake, comme ça, au milieu de l'après-midi. La tribune est finalement arrivée, et nous l'avons lue.

Dominique Strauss-Kahn pointe les erreurs du pouvoir dans cette crise. D'abord le timing : "Ce n'était pas le moment de faire cette réforme, il n'y avait pas d'urgence". Au passage, il tacle Nicolas Sarkozy, qu'il accuse d'avoir fait main basse sur les 100 milliards du fonds de réserve des retraites, qu'il a "siphonné" pour alléger la contrainte budgétaire.

Erreur de s'être focalisé sur l'âge de départ, plutôt que sur la durée de cotisation, erreur d'avoir imposé une réforme rejetée par un grand nombre de Français, erreur de s'être fâché avec les syndicats, d'avoir joué une partition politique plutôt que sociale, erreur d'avoir utilisé le 49.3 plutôt que d'aller au vote. Et DSK met en garde ce pouvoir "qui n'a pas écouté la rue et qui fait preuve de violence."

Le réquisitoire est donc très sévère, mais et alors ? Qui l'écoute encore DSK ? Dans un autre rapport, vous imaginez Carlos Ghosn faire un édito sur la situation économique ou le libéralisme ? Oui Dominique Strauss-Kahn est un homme brillant, remarquablement intelligent. On sait pourquoi aussi il n'a pas été président, on sait qu'il n'y a pas de retour possible. Tribune ou pas tribune, sur quelque sujet que ce soit, l'homme est définitivement cramé.

