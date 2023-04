Dans les huit ans qui viennent, un tiers des secrétaires de mairie aura pris sa retraite. Qui vit ou a vécu dans une petite commune ou un village, sait que la secrétaire de mairie est un rouage essentiel entre le maire et le concitoyen. Sauf qu’il n’y pas d’école, pas d’apprentissage pour ce métier, qui n’est aussi pas suffisamment rémunéré et où il n’y a pas de perspectives d’évolution. On ne pense donc pas à devenir secrétaire de mairie, alors que c’est un métier où on ne s’ennuie pas et où on est au contact de la population. C’est d’une certaine façon l’incarnation du service public.

Au ministère de la fonction publique, on met les bouchées doubles. Il va y avoir des formations, il y a eu une proposition au Sénat et il va être possible de recruter au-delà du vivier de la fonction publique. Et puis il y aura des offres d’emploi à Pôle emploi.



50.000 jobs à pourvoir dans la fonction publique

Il y a des pénuries d’emplois chez les fonctionnaires : on a perdu 6.000 fonctionnaires l'an dernier, surtout des professeurs et dans l’armée. On se dit souvent que la fonction publique est un gros mammouth à dégraisser, mais c’est faux : il y a 50.000 jobs à pourvoir dans la fonction publique. Le ministre de la fonction publique Stanislas Guerini organise le 4 mai prochain le salon de l’emploi public à Paris, qui n’avait pas eu lieu depuis des années.

On a tendance à dévaloriser l’administration et à dénigrer les fonctionnaires. Alors oui, il y a besoin d’efficacité et d’une meilleure organisation, mais avoir un service public c’est une richesse.

