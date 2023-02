Diabète : quand la glycémie d'un enfant ne remonte pas et laisse présager le pire

C'est un patient que le Dr Vincent Lecarme, bien des années après, n'est pas prêt d'oublier. Pourtant, des cas impressionnants, le médecin en voit passer régulièrement dans son cabinet médical de montagne, où les traumatismes liés à la pratique des sports d'hiver sont le quotidien.

Mais en cette fin de matinée, les pisteurs secouristes le préviennent de l'arrivée d'un petit garçon de 8 ans. Désorienté, il a été trouvé assis en bord de piste, ses skis aux pieds. Il dit s'être fait mal mais ses propos sont incohérents. "Cet enfant ne voulait pas être couché. Ce n'est pas classique dans les cas de traumatisme crânien. On retrouve plutôt ça pour les pathologies pulmonaires ou thoracique," raconte le Dr Lecarme dans Symptômes.

Le médecin commence à l'examiner. Mais il n'a pas beaucoup d'indice, le petit garçon est assez mutique. Heureusement, sa tante arrive rapidement et va donner au médecin une information importante : il est diabétique. Le docteur Lecarme est maintenant convaincu qu'il s'agit d'un malaise hypoglycémique. Faiblesse générale, désorientation, taux de glycémie basse... Tout semble correspondre.

Cela peut être un signe de souffrance cérébrale" Dr Vincent Lecarme

Il lui fait boire de l'eau sucrée pour faire remonter sa glycémie. Mais alors que l'enfant semblait aller mieux, sa glycémie rechute et il refait un malaise. Idem après l'injection d'un produit hyperglycémique. Pire, il change de comportement et devient très agité. L'examen prend alors une tournure plus complexe.

Il est évident que le diabète seul ne peut plus expliquer l'état de ce jeune patient. Le docteur Lecarme pense à une atteinte au cerveau. Pourtant, il ne présente aucun signe apparent d'un accident vasculaire cérébral : "Donc je pense à quelque chose de plus profond ou de central", pense alors le Dr Vincent Lecarme qui va devoir faire attention au moindre signe, au moindre indice, pour parvenir à soigner cet enfant.

Suivant son intuition, le médecin fait transporter son jeune patient vers l'hôpital le plus proche afin de réaliser un scanner. Mais plusieurs jours se passent et le praticien reste sans nouvelles. Inquiet, il contacte la famille et tombe sur le père du garçon. Et la réponse au bout du fil va le marquer à jamais.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info