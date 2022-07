"Symptômes" : est-ce dangereux d'avaler une arête de poisson ?

24. Mal de ventre : derrière la pancréatite, une cause bien plus complexe

24. Mal de ventre : derrière la pancréatite, une cause bien plus complexe

"Comme elle ne vient jamais, si elle appelle, c'est que c'est sérieux". Un matin, la médecin généraliste Judith Loeb Mansour est alertée par l'une de ces patientes, qui l'appelle à son cabinet pour des maux de ventre. Gastro-entérite, appendicite... La docteure envisage toutes les hypothèses.

Mais après examen, tout semble normal. La prise de sang est plus parlante : la patiente souffre d'une pancréatite, une inflammation du pancréas. Après un passage aux urgences, les médecins repèrent sur le scanner une arête qui perfore l'abdomen de la patiente. Si le diagnostique est étonnant, l'issue l'est tout autant...



Les corps étrangers pouvant rester coincés dans notre gorge sont nombreux. Coquille d'œuf, os de viande ou arêtes de poisson sont les intrus les plus couramment avalés. Si une arête se retrouve bloquée dans la trachée, le premier symptôme à donner l'alerte est une gêne ou un picotement au niveau de la gorge, et la déglutition est plus difficile. Une légère douleur peut également se faire ressentir.

Dans des cas très rares, comme celui de la patiente du docteur Loeb Mansour, l'arête peut perforer une partie de l'abdomen, conduisant à une pancréatite et à une infection. Toutefois, pas de quoi paniquer : la plupart du temps, les arêtes et autres corps étrangers sont bénins et s'évacuent grâce à quelques astuces.

Comment décoincer une arête dans la gorge ?

Si une arête est coincée à mi-chemin vers votre estomac, inutile de courir aux urgences ou de prendre des médicaments. Boire de l'eau est le premier réflexe à avoir en cas de gêne et il se révèle assez efficace pour faire descendre le corps étranger. Si cela ne suffit pas, manger de la mie de pain est également un très bon moyen d'évacuer l'arête : l'amidon présent naturellement dans la mie va entourer l'arête et l'emporter vers l'estomac.

En quelques heures maximum, plus aucune gêne ne doit être ressentie. Néanmoins, comme rappelé dans le dernier épisode de "Symptômes", si une douleur anormale persiste, contactez votre médecin traitant ou direction les urgences pour un examen plus approfondi.

Pour écouter ce podcast et découvrir tous les autres épisodes de "Symptômes", rendez-vous sur RTL.fr et sur toutes vos plateformes préférées.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info