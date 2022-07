24. Mal de ventre : derrière la pancréatite, une cause bien plus complexe

Depuis 23 ans, la médecin généraliste Judith Loeb Mansour est installée dans son cabinet, en Normandie. Malgré son importante patientèle, la docteure s'organise pour rester disponible, quelle que soit l'urgence.

"Le matin j'ai un secrétariat téléphonique, comme ça les gens appellent, et je demande qu'ils me donnent le motif de leur consultation. Si je trouve le motif inquiétant, ça me permet de rappeler les personnes et leur dire de venir tout de suite", explique Judith Loeb Mansour dans Symptômes.

Alors qu'elle vient de récupérer la ligne de son secrétariat en début d'après-midi, Judith Loeb Mansour reçoit un appel d'une patiente qui vient très rarement la consulter. Au téléphone, elle lui explique avoir mal au ventre depuis quelques jours.

Je pars du principe qu'il faut toujours penser que c'est grave, avant de penser que ça ne l'est pas Judith Loeb Mansour

C'est un symptôme plutôt banal pour la généraliste. Pourtant, elle prend l'appel très au sérieux et fixe rendez-vous à la patiente dans l'heure. Elle veut en avoir rapidement le cœur net. Ce qui la met en alerte ? Le fait que cette dame vient rarement, et jamais pour des broutilles. La dernière fois, c'était après une chute et elle avait plusieurs côtes cassées. "Je pars du principe qu'il faut toujours penser que c'est grave, avant de penser que ça ne l'est pas", explique la médecin qui a écrit le livre Aventures et mésaventures d’une médecin de campagne aux éditions La Boîte à Pandore.

A ce moment-là, elle n'a pas d'hypothèse : le dernier bilan sanguin de la patiente date de 2018 et aucune anomalie n'avait été détectée à ce moment, malgré un certain surpoids. Lorsque la patiente arrive à la consultation, Judith Loeb Mansour l'interroge sur ses symptômes. En plus de son mal de ventre, la patiente a des frissons, des courbatures et montre une perte d'appétit.

"Je l'examine et l'examen est parfait avec un ventre absolument souple, une auscultation normale, elle n'avait pas de fièvre et la tension est normale", explique la médecin. Rien d'inquiétant en somme. Pourtant, Judith Loeb Mansour reste dubitative et ne s'arrête pas à ce simple examen clinique. Elle lui prescrit une prise de sang pour éliminer des diagnostics plus préoccupants.

En attendant les résultats, la docteure reprend le fil de ses consultations. En fin d'après-midi, la médecin reçoit un nouvel appel. Au bout du fil, il ne s'agit plus de sa patiente, mais du laboratoire d'analyses. Le médecin biologiste lui annonce que son intuition était bonne : les analyses de la malade son très préoccupantes...

Dans cet épisode de "Symptômes" la médecin nous raconte son enquête pour découvrir ce dont souffre vraiment sa patiente.

