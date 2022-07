Anesthésie générale et retards de réveil : quels sont les risques ?

"C'était une journée classique pour un problème assez commun de cardiologie". Dans le service de cardiologie, le jeune anesthésiste-réanimateur Yassine Rkik endort une patiente d'une soixantaine d'années pour une opération du cœur.

Pratiquée sous anesthésie générale, l'opération se passe sans complications et la patiente est amenée en salle de réveil, sous la surveillance d'une infirmière anesthésiste. Mais trente minutes après l'arrêt des anesthésiants, cette dernière appelle le Dr Rkik : la patiente ne se réveille pas. Si dans un premier temps l'anesthésiste ne s'inquiète pas, les choses vont très vite prendre une autre tournure. La patiente souffre d'une embolie gazeuse : une bulle d'air obstrue les artères et empêche le réveil. Un cas rarissime pour les anesthésistes, car cet accident est plus connu dans le cadre de la plongée sous-marine, lors de remontées à la surface trop rapides.

L'anesthésie est une spécialité médicale qui consiste à endormir un patient, localement ou complètement, dans le cas de l'anesthésie générale. Celle-ci provoque ainsi un coma artificiel, afin que le patient ne ressente pas de douleurs au cours de l'intervention chirurgicale. Si l'acte est banalisé, il n'est pas sans risques et est toujours une source d'angoisse pour les futurs opérés.

Faut-il pour autant avoir peur de l'anesthésie ? Non, car les progrès de la médecine réduisent chaque année les risques. Selon l'INSERM, on dénombre 1 accident sur 145.000, pour plus de dix millions d'anesthésies pratiquées en France par an.

Les différents types de retard de réveil

S'ils sont bien sûr très surveillés, les retards de réveil sont assez communs. En effet, les médecins peuvent prévoir l'heure de réveil d'un patient après l'arrêt de l'anesthésie, mais il se peut que le produit mette plus de temps à se dissiper. Si le réveil n'intervient pas au bout d'une heure, la situation se complique.

Plusieurs types de complications sont possibles : des accidents respiratoires, cardiovasculaires, allergiques ou neurologiques, comme un AVC par exemple. Prévisibles la plupart du temps et pris en charge très rapidement, ces retards ne laissent, dans la majorité des cas, aucune séquelle.

