Déserts médicaux : ce qui change pour les dentistes

Le 21 juillet dernier, un accord a été signé entre l'Assurance maladie et les syndicats de chirurgiens-dentistes. Il met l'accent sur la prévention, puisqu'il sera possible jusqu'à 24 ans de bénéficier d'un examen bucco-dentaire annuel gratuit, contre tous les 3 ans actuellement. Mais cet accord représente une petite révolution pour les dentistes qui ne vont plus pouvoir s'installer où ils veulent, quand ils veulent.



En échange d'une augmentation de leur rémunération, les chirurgiens dentistes ne pourront pas s'installer dans certaines zones du territoire jugées suffisamment dotées de ces praticiens, sauf en cas de remplacement. L'objectif est de faire en sorte que les nouveaux dentistes posent leur plaque dans les déserts médicaux.

Ce mécanisme, un départ pour une arrivée, existe déjà pour les infirmiers et pour les kinésithérapeutes. Les syndicats de chirurgiens dentistes, les plus réticents, relativisent tout de même son impact, car les zones où l'offre de soins dentaires est très importante sont peu nombreuses. Seule une centaine de communes sont concernées et elles n'abritent que 5% de la population.

Le dispositif, qui doit entrer en vigueur le 1er janvier 2025 concernera également les dentistes salariés dans les centres de santé dentaire qui se multiplient dans les grandes villes. Les médecins libéraux sont aussi appelés à revenir s'asseoir à la table des négociations avec l'Assurance maladie cet automne. En juin, une mesure de restriction de leur liberté d’installation avait été rejetée par les députés.







