INÉDIT - Il arrache les dents de ses patients et disparait : le cas en or de Charlotte Méritan

Charlotte Méritan est membre de l'équipe de l'émission "Ça peut vous arriver" diffusée sur RTL. Dans ce podcast inédit, la journaliste raconte un "cas en or", qui l'a marqué au cours de ses recherches. Elle raconte l'histoire insensée d'un dentiste qui a la fuite, après avoir arraché des dents à une centaine de patients. Le centre de reconstruction dentaire où il exerce est en plein centre de Paris. Cyndie, l'auditrice qui participe à l'émission, s'y rend avec son compagnon. Ils signent un devis à 9 000 euros pour la totalité du traitement. "Le prix est très peu cher, normalement, c'est environ 30 000 euros pour ces soins" précise Charlotte Méritan.



Lors des deux premiers rendez-vous, le conjoint de Cyndie se fait arracher 13 dents. Lorsqu'il veut confirmer sa prochaine venue, le centre médical est injoignable. Charlotte Méritan explique : "Le couple finit par se rendre sur place. Les autres dentistes leur ferment la porte et leur disent que son dentiste a disparu dans la nature, et qu'ils n'ont rien à voir avec lui".

Charlotte Méritan nous révèle que leur auditrice n'est pas la seule victime : "Une centaine de personnes a commencé de lourds soins dentaires non terminés. Ce sont des gens qui se retrouvent quasi sans dents". Après plusieurs recherches, les victimes s'aperçoivent que ces dentistes sont en réalité brésiliens, et n'ont pas d'autorisation pour exercer en France.

Il n'est pas inscrit à l'ordre des dentistes, il n'a donc pas le droit d'exercer en France Charlotte Méritan

Pendant leur premier échange avec le dentiste, Cyndie et son conjoint remarquent qu'il est Brésilien et qu'il ne parle pas français. Ce détail ne les a pas inquiétés. "Il n'est pas inscrit à l'ordre des dentistes, il n'a donc pas le droit d'exercer en France", informe Charlotte Méritan. "C'est un dentiste en règle qui les a engagés. C'est lui qui faisait signer les contrats aux patients. Ensuite, il les dirigeaient vers d'autres dentistes". Cette révélation explique pourquoi les soins proposés étaient bien inférieurs à la moyenne. Le matériel utilisé sur ces patients n'est pas autorisé en France.

L'équipe de "Ça peut vous arriver" est entré en contact avec l'un des dentistes brésiliens. Il leur a dit de ne pas être mêlé à cette histoire et ignore où se trouve son collègue. L'émission a aidé Cyndie à joindre l'ordre des médecins pour récupérer le dossier médical de son compagnon. Il lui est indispensable pour connaître exactement le traitement reçu, et savoir s'il y a eu des mutilations. Ces documents servent également de preuve pour ouvrir une enquête et poursuivre en justice le dentiste.

