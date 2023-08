Dépression post-partum : un nouveau médicament autorisé aux États-Unis

Bientôt la fin d'un tabou pour les mères ? Touchant de nombreuses femmes après la grossesse, la dépression post-partum reste encore peu abordé dans l'espace public. Aux États-Unis, un médicament oral, développé par les laboratoires Sage Therapeutics, pourrait changer la donne pour un demi-million d'Américaines touchées par le post-partum chaque année. Ce comprimé est le premier du genre a être autorisé sur le sol américain. L'Agence américaine du médicament (FDA) a donné son feu vert vendredi, afin que le Zurzuvae puisse être prescrit.

"Avoir accès à un médicament à voie orale sera une option bénéfique pour nombre de ces femmes qui font face à des sentiments extrêmes, et même parfois menaçant la vie", notamment via des pensées suicidaires, explique dans le communiqué de la FDA Tiffany Farchione, responsable en psychiatrie à l’Agence américaine du médicament.



Si quelques détails ont été dévoilés sur sa posologie : une prise d'un comprimé de 50 mg chaque soir pendant 14 jours est recommandée, le prix du Zurzuvae, lui, n'a pas été communiqué.

Efficace plus rapidement, avec un traitement plus court

Aujourd'hui, environ une femme ayant accouché sur huit ressent les symptômes de la dépression post-partum et, parmi elles, seul un quart reçoit un traitement, rappelle Asima Ahmad, responsable médicale pour l'entreprise Carrot Fertility.

Et si "il y a quantité de médicaments qui traitent la dépression, le zuranolone (le principe actif), étudié comme un traitement pour la dépression post-partum, a une efficacité plus rapide et une durée de traitement plus courte que d'autres médicaments déjà disponibles", écrit encore la spécialiste.



Le Zurzuvae peut commencer à agir après seulement trois jours de traitement, souligne Asima Ahmad. L'Agence du médicament déconseille de conduire pendant le traitement en raison d'effets secondaires.