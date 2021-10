Dépression : psychothérapie et médicaments, des traitements complémentaires

En instance de divorce, Edwige ne se sent pas soutenue par son avocate.

Eliane a travaillé en tant que gouvernante pour une famille. Elle a rencontré leur voisin, qui est célibataire. Ils ont conversé et cela a été un véritable coup de cœur pour elle. Pour le recontacter, elle a écrit une lettre ou elle proposait ses services. Mais Eliane voudrait le revoir de façon plus personnelle.

Edwige est en instance de divorce depuis 2 ans. Cela se passe très mal avec son ex-mari, assez haineux. Mais Edwige a surtout des doutes à propos de son avocate qui n'est ni accessible ni à l'écoute. Fatiguée de la situation, Edwige se demande si elle peut changer d'avocat.

Daniel est avocat à la retraite et conseille Edwige.

Marie a été élevée par ses grands-parents jusqu'à l'âge de 6 ans. Lorsqu'elle est retournée vivre avec ses parents, elle a été maltraitée, considérée comme le vilain petit canard de la famille. Aujourd'hui, Marie a fondé sa propre famille et est heureuse. Mais à certains moments, ce manque d'amour refait surface.

François a un frère qui vit dans la maison de leurs défunts parents. Mais il se laisse mourir à petit feu. Il ne se lave plus, ne jette plus rien à la poubelle et la maison est en ruines. François souhaiterait l'aider mais ne sait pas comment faire.

