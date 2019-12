publié le 19/12/2019 à 07:15

Sophia est maman de Anna, 8 ans, et Mathéo, 5 ans. Enseignante et directrice d'école primaire, elle a pendant longtemps travaillé et élevé ses deux enfants sans s'accorder de temps pour elle. Jusqu'à ce qu'elle s'aperçoive qu'elle n'en pouvait plus. Fatigue extrême, irritabilité, stress : Sophia fait un burn-out.

Son mari, Lorenzo, n'avait rien vu venir. Ce sont ses amies - dont Corinne à qui elle se confie dans cet épisode - qui l'ont alerté et soutenue pendant son parcours. Sophia consulte un médecin et se fait arrêter pour se reposer et guérir de sa dépression. Peu à peu, elle se rend compte que depuis la naissance de ses enfants elle n'était plus elle-même. D'une jeune femme épanouie et dynamique, elle était devenue submergée par le stress et la fatigue.

Aujourd'hui, Sophia a appris à dire stop lorsqu'elle se sent dépassée et a entamé une formation de naturopathie pour apprendre à se reconnecter à son corps. Comment se remettre d'un burn-out, d'une dépression lorsqu'on est mère de famille ? Où trouver de l'aide ? Comment trouver son équilibre et guérir, entre le travail, sa famille, sa propre vie ? Sophia répond à ces questions dans ce nouvel épisode de "Nouvelles Mères".

