Cancer de la prostate : les bons réflexes pour le prévenir

La prostate est une petite glande qui a la taille d’une châtaigne, placée juste sous la vessie, et qui sert exclusivement à la reproduction. Elle a tendance à grossir à mesure que les hommes vieillissent, surtout après 50 ans, et cela peut entraîner des troubles urinaires, car elle peut exercer une pression sur l’urètre et irriter la vessie. On parle d’hypertrophie bénigne de la prostate. Bénigne parce que ce n’est pas cancéreux. Le cancer de la prostate, lui, est très discret à ses débuts. Un dépistage permet de le détecter tôt avant qu’on ne parle et de le soigner avec le moins de séquelles possible.



Et si on trouve un cancer pas dangereux, à faible risque d’évolution, on ne le traitera pas forcément. On fera juste une surveillance active, avec des examens réguliers.

Effectuer un dépistage

Le dépistage, c’est tout simple, il s’agit de faire une prise de sang pour doser un marqueur qui s’appelle le PSA, une substance sécrétée uniquement par la prostate. Si le PSA est élevé, ça ne veut pas dire qu’il s’agit forcément d’un cancer, mais c’est un signal et il faut faire attention. Le médecin pourra éventuellement prescrire des examens complémentaires. Quant au toucher rectal, recommandé également, combiné au PSA, le Dr Marc Galiano, chirurgien urologue, n’en fait pas un passage obligé chez les patients qui y sont réticents.

À partir de quel âge faut-il se faire dépister ? Il n’y a pas de dépistage organisé comme pour le cancer du sein ou du côlon. La Société française d’urologie recommande de le faire de façon individuelle. On peut faire un dosage du PSA à partir de 50 ans, plus tôt, dès 40-45 ans s’il y a des antécédents familiaux ou si on est d’origine africaine. On renouvelle le dépistage à intervalles réguliers jusqu’à 75 ans.

Adopter le régime méditerranéen

Comme pour les autres cancers, il y a des facteurs de risque génétiques et des facteurs de risque environnementaux. Par exemple, les Japonais développent moins de cancers de la prostate que les Américains, mais lorsqu’ils partent vivre aux États-Unis, ils en font davantage que s’ils restent au Japon. De nombreuses études suggèrent l’importance de l’alimentation. Un régime méditerranéen est associé à un faible risque de cancer de la prostate agressif.



Il est recommandé de consommer suffisamment de fruits et de légumes riches en antioxydants, de limiter les sucres rapides et les protéines animales, notamment la viande rouge et transformée. Le Dr Marc Galiano conseille plus particulièrement les tomates cuites, pour leur lycopène, un pigment protecteur, les choux, la grenade, et le soja une à deux fois par semaine, car il est riche en phytoœstrogènes antioxydants. Il invite aussi à assaisonner ses plats avec du curcuma, connu pour ses propriétés anti-inflammatoires et anti-tumorales.

Ne pas être sédentaire

D'autres bons réflexes peuvent être adoptés, comme faire de l’exercice régulièrement. Même le simple fait de marcher est bénéfique.