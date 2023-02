Encéphalite : quand une mystérieuse épidémie touche les enfants au Vietnam

Arnaud Fontanet, épidémiologiste à l'Institut Pasteur, étudie les maladies émergentes et les nouveaux virus. Comprendre l'environnement favorisant leurs propagations, les facteurs de risque, les populations et leurs habitudes… C'est tous les éléments que le médecin passe au crible pour trouver la cause de certaines épidémies. Si dans sa carrière, le chercheur a vu passer bien d'étranges maladies, c'est une histoire en particulier qu'il choisit de raconter au micro de Symptômes.

Tout commence à la fin des années 90, lorsque qu'il reçoit une alerte de l'Institut National d’Hygiène et d'Épidémiologie d'Hanoï (Vietnam). Des chercheurs "ont observé dans la région de Bac Giang, qui est à une heure et demie de Hanoï, au nord est, l'apparition d'encéphalites, des maladies qui se manifestent par des crises d'épilepsie, des troubles de la conscience, avec de la fièvre chez des enfants".

Les encéphalites se traduisent par une inflammation aiguë du cerveau. Cette pathologie résulte souvent d'une infection virale ou d'un dysfonctionnement du système immunitaire. "On sait que ces maladies peuvent être dues à des virus et sont quelquefois transmises par des moustiques, c'est le cas dans l'encéphalite japonaise", explique Arnaud Fontanet. Pourtant, cette pathologie est censée être en forte diminution, du fait des vaccins. Peut-il s'agir d'une recrudescence des cas ?

"Peut être qu'il y a une autre encéphalite qui prend la place. Essayons maintenant de comprendre quelle pourrait en être la cause", poursuit-il. Le tableau clinique est énigmatique et une première équipe dirigée par le virologue Jean-Claude Manuguerra se rend sur place pour effectuer les premiers prélèvements sur les enfants touchés.

Les résultats récoltés ne sont pas satisfaisants. "Jean-Claude me contacte en me disant 'Arnaud, on est sur une histoire un peu compliquée (…) on se rend compte que nos approches, qui sont pour l'instant très ciblées sur la virologie, ne suffisent pas. Est ce que tu serais intéressé de venir et de rajouter un volet épidémiologique à l'investigation ?"

L'épidémiologiste accepte et très vite, ses collègues et lui s'envolent pour le nord du Vietnam. "Mon équipe a l'habitude d'aller sur le terrain lorsqu'il y a un foyer suspect d'une nouvelle maladie", explique le chercheur. Une fois arrivés, Arnaud Fontanet rencontre les villages frappés par l'épidémie. Les enfants touchés sont nombreux. Pour beaucoup, les séquelles neurologiques de la maladie restent irréversibles et pour certains des cas, l'issue est mortelle.

"Les populations locales l'avaient appelé 'ac mong', qui veut dire cauchemar en vietnamien parce que le tableau clinique classique était un enfant qui le soir va se coucher, et qui a l'air d'aller plutôt bien. Dans la nuit, les parents sont réveillés. L'enfant crie et se débat dans son sommeil (…) Ils voient leur enfant en train de se débattre dans son sommeil et l'enfant, ensuite, ne reprend pas connaissance. Ils l'emmènent à l'hôpital. Et là, malheureusement, un tiers des enfants décédaient", se remémore l'épidémiologiste.



Les pistes sont faibles. L'équipe d'Arnaud Fontanet est perplexe et s'interroge. "Il y a quelque chose quand même qui nous fait un peu tiquer. C'est que ça n'était pas aussi caractéristique que ce que l'on attendait d'une encéphalite", se souvient le chercheur.





Mais comment expliquer que cette maladie frappe uniquement les enfants ? Et surtout, quelle est son origine ? À ce moment, l'épidémiologiste ne le sait pas encore, mais ce dernier s'apprête à vivre une enquête médicale hors norme, qui va marquer sa carrière à jamais…

