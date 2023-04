Jeune chirurgien-dentiste en région parisienne, Sacha Gabriel a confié une histoire de patient qui l'a profondément marqué dans le podcast RTL Symptômes. Ce jour-là, alors qu'il vient de finir sa pause déjeuner, Sacha accueille son premier patient de l'après-midi. Il ne connait pas encore le motif de la consultation, mais quand cet homme franchit la porte du cabinet dentaire, le praticien comprend vite que quelque chose ne va pas.

"Il m'explique qu'il se réveille en général le matin avec des maux de tête, qu'il a du mal à dormir la nuit (…) Il m'explique également qu'il est pompier de Paris et qu'il a besoin d'être en bonne forme physique pour pouvoir nous sauver en cas de besoin et qu'il a des tendinites qui partent et qui reviennent un peu tous les deux ou trois mois", rapporte Sacha Gabriel.

Que vient faire ce patient dans un cabinet dentaire, s'interroge rapidement le jeune dentiste. "C'est la première fois que je reçois un patient qui vient parce qu'il a une tendinite ou qui vient parce qu'il a des maux de tête. Les patients, quand ils viennent, c'est parce qu'ils ont mal aux dents. Ce monsieur-là vient sans avoir de réelles douleurs au niveau des dents." (...) "Moi, à ce moment-là, je reçois des patients qui viennent pour des maux dentaires basiques, des abcès, des caries... Donc des soins qu'on peut leur prodiguer assez rapidement avec des réponses aux traitements qui sont aussi assez rapides", explique-t-il dans le nouvel épisode de Symptômes.

À écouter 41. Un dentiste pour soigner une tendinite ? 00:29:53

Mais face à la détresse de ce patient, Sacha reste perplexe. "Sur le moment, je ne comprends pas réellement quel est le lien avec les dents, je suis complètement perdu. Le monsieur me parle de son état de santé global et général, mais moi, mon métier, c'est les dents", souligne-t-il. Le patient explique avoir consulté un kinésithérapeute, sans grand succès. Puis un ostéopathe, et là encore, aucune amélioration n'a été constatée. Le patient ajoute que c'est d'ailleurs ce dernier qui l'a poussé à consulter un dentiste.



Sacha l'a étudié vaguement pendant ses études : il peut en effet exister des liens entre les dents et le reste du corps. "Une infection dentaire qui n'est pas traitée peut se propager à terme dans le sang, passer dans le corps, puis entraîner des problèmes de reins, des problèmes de cœur et des problèmes de poumons notamment. C'est vraiment au niveau des gros organes", poursuit-il. Mais pour le dentiste, le tableau clinique présenté ici ne semble pas correspondre.

Devant le discours du patient, Sacha n'en oublie pas moins son métier : il faut soigner cette bouche même si elle ne semble pas être la source d'une quelconque douleur. Reprises de caries, plombages à refaire…La radio panoramique du patient montre en effet quelques infections plutôt banales. "Je lui explique, séance par séance, tout le plan de traitement que l'on va réaliser. Mais ce monsieur, en soit, c'est pas ce qui l'intéresse. Il s'en fout de savoir comment on va traiter ses dents. Ce qui l'intéresse, c'est vraiment ses problèmes de santé", se rappelle Sacha.

Le dentiste et son patient ne sont pas sur la même longueur d'ondes et l'incompréhension s'installe entre les deux hommes. Est-ce que le fait de soigner les caries et les infections de ce patient peut vraiment améliorer sa santé ? À ce moment, les deux hommes en doutent et Sacha Gabriel n'en est pas encore conscient, mais ce cas risque de changer sa pratique de chirurgien-dentiste à jamais.



