Vietnam : comment des litchis ont rendu des enfants gravement malades

Dans ce nouvel épisode de Symptômes, l’épidémiologiste Arnaud Fontanet raconte la suite de son enquête pour trouver la cause de l'étrange épidémie qui touche les enfants dans une région du Vietnam. Convulsions, épilepsie, coma… Mais qu’est-ce qui peut expliquer que des centaines d’enfants soient touchés par ces troubles, chaque année, au même moment, dans une région du nord du Vietnam ?

Précédemment, le chercheur expliquait sa quasi-certitude que cette épidémie mystérieuse avait un lien avec la culture des litchis dans la région. Et pour cause, ces épidémies se produisaient lors des périodes de récoltes de ce fruit. Pour Arnaud Fontanet et ses collègues, il n'y a plus de doutes. Cet aliment consommé par la majorité des habitants est bel et bien responsable de cette maladie.

"Les villages qui produisaient le plus de litchis étaient les villages où l'incidence des encéphalites était la plus élevée. Et ça se retrouve bien dans cette province du Nord Vietnam", expliquait-il dans le premier épisode. Après six ans de recherches colossales, le chercheur et son équipe publient leurs résultats. Pourtant, si l'origine de cette maladie est désormais identifiée, il faut en trouver la cause. Pourquoi les litchis, ce fruit comestible et consommé partout dans le monde, rendraient ces enfants malades ?

"Est-ce que ça pourrait être lié à des toxiques et notamment des pesticides qui étaient utilisés lors de ces récoltes dans la culture des arbres et de la région ? Alors on fait un inventaire des différents types de pesticides qui étaient utilisés, on regarde un peu la littérature, s'il existait des causes d'atteintes du cerveau liées à des pesticides, par exemple. Et là dessus, on ne retrouve rien de probant et en tout cas rien qui ne soit associé à des tableaux cliniques aussi brutaux que ceux que l'on a pu observer", se souvient Arnaud Fontanet dans Symptômes.



Le chercheur et ses collègues ne trouvent aucun lien entre les pesticides utilisés pour la culture de ce fruit et la maladie qui touche les enfants de la région. Il faut réorienter la recherche. "Ça continue à me tarabuster et je me disais 'non, je ne peux pas complètement jeter le gant.' J'étais vraiment embêté qu'on n'arrive pas à mettre le doigt sur la cause de ces encéphalites", poursuit l'épidémiologiste.

Pour ralentir la propagation de cette maladie, il est fondamental de comprendre comment le litchi en est le responsable. Dans l'esprit du chercheur et de ses collègues, les questions fusent et le doute s'installe. Mais sans qu'Arnaud Fontanet ne s'y attende, c'est au détour d'une simple recherche sur Google, qu'une piste intéressante va finalement s'offrir à lui…



