Covid-19 : tout savoir sur la nouvelle campagne de vaccination qui débute ce lundi

Les injections démarrent plus tôt que prévu : ce lundi 2 octobre marque le début de la campagne de vaccination contre la Covid-19, avancée de deux semaines par le gouvernement face à la recrudescence de l'épidémie. Cette campagne s'adresse d'abord aux plus de 65 ans, aux personnes fragiles, atteintes de comorbidités ou immunodéprimées, les femmes enceintes, les résidents en Ehpad et tous ceux qui ont des contacts réguliers avec ceux-ci. Le vaccin est ouvert à tous, à condition de respecter bien sûr un délai de six mois depuis la dernière dose.



Vous pouvez vous faire vacciner chez votre médecin, en pharmacie sur rendez-vous, vous pouvez aussi demander à un infirmier, une sage-femme, un chirurgien dentiste de vous faire la piqûre. En Ehpad, tout est organisé sur place. Le vaccin est gratuit, la dose est prise en charge à 100% par l'assurance maladie.

Enfin, la campagne a été avancée de deux semaines face à une hausse des contaminations depuis la mi-août, plus particulièrement depuis la rentrée. On ne fait plus autant de tests qu'avant, ce qui crée un flou autour de la circulation du virus, mais SOS Médecin, par exemple, affirme que ses actes pour suspicion de Covid ont augmenté de 20% fin septembre. L'objectif : vacciner maintenant pour éviter d'engorger les hôpitaux cet hiver.

