Covid-19 : qui doit se faire vacciner et à partir de quand ?

Avec la reprise de l'épidémie au cours du mois de septembre, le gouvernement a décidé d'avancer la campagne de vaccination au lundi 2 octobre. La vaccination pour les plus fragiles et ceux qui les côtoient devait initialement s'effectuer en même temps que celle de la grippe, à partir du mardi 17 octobre, mais le ministre de la Santé Aurélien Rousseau a suivi l'avis du Comité de veille et d'anticipation des risques sanitaires (Covars).

Ce dernier a recommandé mi-septembre "l'accès au rappel vaccinal dès que possible". Le ministre a, lui, fait un "constat simple : l'épidémie de Covid, elle est là". L'objectif est de permettre aux personnes les plus susceptibles d'attraper une forme grave de Covid-19 de "maintenir à un niveau élevé leur immunité face au virus". Selon le gouvernement, les groupes de personnes concernés sont les suivants : "Les personnes âgées d’au moins 65 ans, les personnes atteintes de comorbidités, les femmes enceintes, les personnes immunodéprimées, les résidents d’Ehpad et d’unités de soins de longue durée".

Les proches régulièrement en contact avec ces personnes sont également cibles de recommandations de vaccination. Plus largement, n'importe quelle personne souhaitant se faire vacciner peut recevoir une dose de rappel gratuitement, l'intégralité étant prise en charge par l'Assurance maladie. Il faut cependant attendre six mois depuis la dernière injection pour y avoir droit.

La vaccination est réalisée par "votre médecin traitant, en pharmacie, auprès d’un infirmier, d’une sage-femme ou d’un chirurgien-dentiste" précise le site des autorités. Les résidents en Ehpad ou en unité de soins peuvent être vaccinés dans leurs établissements.

Quels vaccins utilisés ?