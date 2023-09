Covid-19, Trump, attaque du Capitole... Que retenir de trois ans de crise aux États-Unis ?

Un joggeur passant sous le Brooklyn Bridge, à New York

L'heure du bilan. Le correspondant de RTL/M6 aux États-Unis fait ses adieux à New York. En attendant que la Lettre d'Amérique se poursuive avec une nouvelle voix dans les prochaines semaines, Lionel Gendron revient sur ses trois années d’expatriation. De son premier enregistrement à Washington, devant la pizzeria où est née la mouvance QAnon, à ceux réalisés en Floride, en Arizona ou dans le Dakota du Nord, le journaliste évoque aussi sa vie à New York et son arrivée en plein Covid-19.

Quels sont ses souvenirs les plus marquants ? L'attaque du Capitole, le 6 janvier 2021, parce que il s'agissait d'une journée historique et professionnellement compliquée. Autre moment fort : cette femme rencontrée lors d'une distribution alimentaire au moment de la vague de froid au Texas. C'est aussi au sud de cet État, qu'un reportage sur les migrants passant le Rio Grande l'a particulièrement frappé.

Le correspondant à New York évoque aussi sur ce qu'il retiendra des Américains : leur état d'esprit positif en tout circonstance, mais aussi leur rapport très marqué aux saisons, avec des fêtes qui rythment les années : le Memorial Day (27 mai), qui signifie le début de l'été et le Labor Day (4 septembre), qui en marque la fin...





















